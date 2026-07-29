Senior affärsutvecklingskonsult - Göteborg
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2026-07-29
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Vi söker en senior konsult till ett strategiskt och verksamhetsnära uppdrag hos ett globalt företag inom marinindustrin. Du kommer att stödja utvecklingen av serviceavtal och digitala uppkopplingstjänster, från affärsmodell och business case till marknadsintroduktion och global utrullning.
Vi söker dig som
Du är en mycket erfaren konsult med stark kompetens inom affärsutveckling, strategi och kommersialisering. Du är van att omsätta komplexa behov till skalbara erbjudanden och konkreta arbetssätt samt att samarbeta med tvärfunktionella team och seniora beslutsfattare.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Utveckla skalbara koncept och affärsmodeller för serviceavtal
Ta fram business case och kommersiella beslutsunderlag
Definiera och förbättra processer för övervakning av uppkopplade fartyg
Stödja go-to-market-aktiviteter och global utrullning av uppkopplingstjänster
Samverka med tvärfunktionella team och seniora intressenter
Bidra till kommersialisering av digitala och datadrivna tjänster
Obligatoriska krav
Konsulterfarenhet på expertnivå
Gedigen erfarenhet av affärsutveckling och strategi
Dokumenterad erfarenhet av business case, processutveckling, go-to-market och kommersialisering
God förståelse för digitala tjänster och datadrivna erbjudanden
Mycket god analytisk och kommunikativ förmåga
Stark erfarenhet av stakeholder management
Professionell engelska i tal och skrift
Meriterande krav
Erfarenhet från eftermarknads- eller serviceverksamhet
Erfarenhet av B2B-affärsmodeller med återförsäljar- eller partnernätverk
Erfarenhet från marinindustrin
Erfarenhet av uppkopplade produkter, IoT eller digitala övervakningstjänster
Erfarenhet av global lansering och utrullning av nya tjänster
Om uppdraget
📍 Plats: Göteborg 📅 Period: 1 september 2026–30 april 2027 ⏰ Omfattning: Heltid, 100 % 📝 Sista dag att ansöka är 21 augusti 2026
Möjlighet till förlängning finns. Urval sker löpande och annonsen kan tas ned när som helst.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8142045-2121078". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
Drottninggatan (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10014945