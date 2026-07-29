Gruppchef inom Project Quality Management till Siemens Energy
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2026-07-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-29Om företaget
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
Nu söker vi en Gruppchef till Project Quality Management på Siemens Energy med fokus på industrigasturbiner och värmepumpsprojekt. Då nuvarande chef går vidare till en ny roll inom företaget söker vi en inspirerande ledare som vill utveckla både människor och arbetssätt i en tekniskt avancerad projektmiljö.
I den här rollen får du en central position där du leder ett team med ansvar för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll i komplexa kundprojekt, samtidigt som du bidrar till att utveckla framtidens arbetsätt.
Som gruppchef ansvarar du för teamet inom Project Quality Management och leder arbetet med kvalitetssäkring (QA) och kvalitetskontroll (QC) genom hela projektens livscykel. Du kommer bland annat att:
Leda, coacha och utveckla medarbetarna i teamet
Ansvara för resursplanering och kontinuerlig utveckling av processer och arbetssätt
Samarbeta nära projektledning, konstruktion, försäljning och andra funktioner för att säkerställa effektiva projektleveranser
Delta i anbudsfasen genom att ta fram budgetestimat, stödja offertarbete och granska kundernas kvalitetskrav
Säkerställa att kvalitetskrav uppfylls på ett effektivt sätt och i linje med kundernas förväntningar
Bidra till förbättringsarbete och driva förändringsinitiativ inom verksamheten
Tjänsten omfattas av globala resor. Profil
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av att leda medarbetare som chef eller teamledare
Är en inkluderande och engagerande ledare som motiverar och utvecklar ditt team
Har erfarenhet av förändringsledning och ett starkt intresse för utveckling och förbättringsarbete
Har en teknisk utbildning eller motsvarande teknisk bakgrund
Har erfarenhet av kvalitetssäkring (QA) och kvalitetskontroll (QC)
Har mycket god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tvärfunktionellt
Har erfarenhet av projektorganisationer - gärna som projektledare eller delprojektledare
Kommunicerar obehindrat på svenska och har mycket goda kunskaper i engelska
Ansökningsförfarande Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Emelie Svedstam, emelie.svedstam@skill.se
alt. 011-470 53 00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8141966-2121077". Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
612 40 (visa karta
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612 40 FINSPÅNG Jobbnummer
10014944