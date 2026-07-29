Hemfrid söker engagerade hemstädare till Västerås Öst
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Västerås Visa alla städarjobb i Västerås
2026-07-29
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Hemfrid söker engagerade hemstädare till Västerås ÖstBli en del av Hemfrids team och skapa värde i kundernas vardag
Hemfrid växer och söker nu fler positiva och noggranna hemstädare till Västerås Öst. Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i ett tryggt och professionellt företag där kvalitet, ansvar och kundnöjdhet står i centrum.
I rollen arbetar du med hemstädning hos våra kunder i bland annat Skiljebo, Viksäng, Tillberga, Hökåsen, Munga, Kungsåra, Gäddeholm och Frösåker. Du blir en del av ett engagerat team där vi stöttar varandra och tillsammans skapar en bra upplevelse för våra kunder.
Hos Hemfrid får du en trygg arbetsplats med introduktion, stöd från kollegor och möjlighet att utvecklas inom service och städning.
Det här erbjuder viHos Hemfrid vill vi att du ska trivas och lyckas i din roll. Därför erbjuder vi:
En tjänst på 75 %
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Fast månadslön
Betald restid mellan kunder
Milersättning när du använder egen bil i tjänsten
Försäkringar (sjukdom, ansvar och tjänstepension)
Friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år
Gratis mobilabonnemang
Kostnadsfri introduktionsutbildning samt vidareutbildningar inom service och städning
Stöd från Field Lead/Buddy i det dagliga arbetet
Teamträffar och gemensamma aktiviteter
Hos oss får du rätt förutsättningar för att lyckas. Vi ger dig verktygen och stödet du behöver för att utvecklas i din roll.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Tycker om att ge god service och skapa nöjda kunder
Är noggrann, ansvarstagande och engagerad
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00–17.00
Är flexibel och tycker om ett arbete där du möter olika kunder
Meriterande:
B-körkort och egen bil
Erfarenhet av städning, lokalvård eller andra serviceyrken
Ansök redan idag!
Vill du bli en del av Hemfrid och arbeta som hemstädare i Västerås Öst? Skicka in din ansökan redan idag!
Vi behandlar ansökningar löpande och kontaktar de kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen.
Läs mer och ansök på www.hemfrid.se/karriar
Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Home Cleaners Wanted – Västerås EastBecome part of Hemfrid's team and create value in our customers' everyday lives
Hemfrid is growing and is now looking for positive and detail-oriented Home Cleaners to join our team in Västerås East. We offer you the opportunity to work in a secure and professional company where quality, responsibility and customer satisfaction are always in focus.
In this role, you will provide home cleaning services for our customers in areas including Skiljebo, Viksäng, Tillberga, Hökåsen, Munga, Kungsåra, Gäddeholm and Frösåker. You will become part of a dedicated team where we support each other and work together to create a great experience for our customers.
At Hemfrid, you will receive a secure workplace with training, support from colleagues and opportunities to develop within service and cleaning.
What we offer
At Hemfrid, we want you to feel supported and succeed in your role. That is why we offer:
A 75% position
Collective agreement and secure employment conditions
Fixed monthly salary
Paid travel time between customers
Mileage compensation when using your own car for work
Insurance (health, liability and occupational pension)
Wellness allowance of SEK 2,400 per year
Free mobile phone subscription
Free introductory training and further development opportunities within service and cleaning
Support from a Field Lead/Buddy in your daily work
Team meetings and social activities
At Hemfrid, you get the tools and support you need to succeed and develop in your role.
Who are we looking for?
We are looking for someone who:
Enjoys providing excellent customer service
Is responsible, detail-oriented and committed
Works well independently as well as in a team
Speaks Swedish or English
Can work Monday–Friday between 08:00–17:00
Is flexible and enjoys meeting different customers
Preferred qualifications:
Category B driving licence and own car
Previous experience in cleaning, housekeeping or other service-related roles
Apply today!
Would you like to join Hemfrid as a Home Cleaner in Västerås East? Submit your application today!
We review applications continuously and contact candidates who move forward in the recruitment process.
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar
If you have any questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8141793-2121086". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Ringborregatan 1 (visa karta
)
721 34 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
10014952