Administratör med god ekonomisk erfarenhet sökes!
2025-12-18
Vill du arbeta i ett härligt team centralt i Jönköping? Vi söker en Administratör med god ekonomisk förståelse till vår kund i Jönköping. Du kommer jobba i ett härligt team med stort eget ansvar. Så är du driven, social och självständig? Då kan det vara dig vi söker!
Plats: Jönköping
Omfattning: Heltid
Start: 1 februari 2026
Antal tjänster: 1
Om uppdraget
Du blir en del av ett team på tre personer där du har en ren administrativ roll. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
- Ordermottagning och planering
- Underlag för korrekt fakturering
- Sammanställning av fakturor och intern bokföring
- Bokföringsorder och uppföljning
- Kundkontakt och statistik
- Uppdatering av prislistor
- övriga administrativa arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta nära driftledare och transportledare och ha en viktig roll i att säkerställa att ekonomiska flöden och transportadministration fungerar smidigt.
Du som söker
• Effektiv och van att arbeta i system
- Logisk och strukturerad
- Lätt att samarbeta med och bra på att skapa förtroende
- Ansvarstagande och självgående
• God administrativ erfarenhet
• Ekonomisk förståelse (fakturering, bokföring, uppföljning, moms)
• Svenska i tal och skrift
• God systemvana
Meriterande
• Körkort
• Erfarenhet från transport/logistik
Din anställning
Tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower, men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar på plats hos vår kund. Det här är ett konsultuppdrag som varar ca 19 månader (1 februari 2026 - 1 september 2027).
Om Manpower
Som konsult hos Manpower får du möjlighet att utveckla dina kunskaper på uppdrag hos några av Sveriges största företag inom många olika branscher. Vi är stolta över våra konsulter och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Du och din personliga Konsultchef utvecklar en karriärplan med utgångspunkt i just dina mål och de kompetenser du vill utveckla. Manpower erbjuder dig en anställning inom kollektivavtal, med bland annat övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar.
Vid frågor är du välkommen att kontakta konsultchef via e-post: therese.johansson@manpower.se
Ersättning
