Administratör med erfarenhet från offentlig sektor

Marie Cederschiölds högskola
Vill du arbeta nära ledning och chefer i en bred och ansvarsfull roll där du verkligen gör skillnad? Trivs du med att skapa struktur, ge service på hög nivå och växla mellan strategiskt stöd och praktiska uppgifter? Då kan detta vara rollen för dig.
Adecco söker nu åt Marie Cederschiölds högskola en administratör för ett 6 månaders konsultuppdrag med start omgående och goda chanser till förlängning eller övertag. Rollen passar dig som har cirka 2-3 års erfarenhet av kvalificerat administrativt stöd på ledningsnivå - gärna från offentlig sektor.
Om rollen
Rollen är ett kvalificerat och prestigelöst administrativt stöd till prefekter och andra chefer. Uppdraget är varierat och omfattar både strategiskt stöd i lednings- och beslutsprocesser och operativa uppgifter i det dagliga arbetet.
Du fungerar som en flexibel och proaktiv resurs som kan växla mellan att:
• Ta fram mallar för protokoll och andra styrande dokument
• Sammanställa beslutsunderlag och kvalitetssäkra handlingar
• Administrera möten, kallelser och protokoll
• Hantera registratur, diarieföring och arkivering enligt gällande regelverk
• Hantera leverantörsfakturor, funktionsbrevlådor och avtalsarkiv
• Samordna beställningar, konferenser och resor
• Utföra praktiska uppgifter såsom inköp eller ordna enklare arrangemang vid behov
Det här är en roll där du behöver vara beredd på att arbeta med både högt och lågt - och där din inställning är minst lika viktig som din erfarenhet.
Vi söker dig som:
• Har cirka 2-3 års erfarenhet av administrativt stöd på ledningsnivå
• Har erfarenhet från offentlig sektor och god förståelse för krav kring dokumenthantering, registratur och arkivering
• Har erfarenhet av fakturahantering och administrativ uppföljning
• Har mycket god systemvana och arbetar obehindrat i Office 365
• Har erfarenhet av eller god förståelse för arbete i SharePoint
• Är van att arbeta strukturerat med dokument och kvalitetssäkring
• Har mycket god organisatorisk förmåga och håller deadlines
• Arbetar självständigt och tar egna initiativ
• Är proaktiv och ser vad som behöver göras
• Har hög servicekänsla och god samarbetsförmåga
För att trivas i rollen behöver du uppskatta variation och ha en positiv inställning till att stötta där det behövs. Du har integritet och gott omdöme i hantering av känsliga ärenden och känner dig trygg i att arbeta nära chefer.
Du bidrar till struktur, avlastning och god stämning - och tycker om att vara en nyckelperson bakom kulisserna som får verksamheten att fungera smidigt.
Låter det som ett uppdrag för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan!
