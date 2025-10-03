Administratör med erfarenhet av PBL och ärendehantering
2025-10-03
Adminstöd till sektorn för samhällsbyggnad
Vi söker nu en strukturerad och serviceinriktad administratör som vill bidra till samhällsbyggnadssektorns viktiga arbete. Uppdraget innebär att ge administrativt stöd inom bland annat planprocessen, dokumenthantering och ärendehantering.
• ? Dina arbetsuppgifter
• Dokumenthantering och diarieföring i ärendehanteringssystemet Public 360 - inklusive att starta och avsluta ärenden i samråd med stadskansliet.
• Hantering av avtal för Mark och exploatering - registrering och uppföljning efter beslut.
• Registrering och sortering av inkommande post till stadsbyggnadsavdelningen.
• Administrativt stöd i detaljplaneprocessen - t.ex. anslå detaljplaner, expediera handlingar, skicka kallelser till planberedningsmöten och samordna med geodataenheten.
• Arkivering i detaljplanearkivet (C-arkivet).
• Utlämning av handlingar, exempelvis detaljplaner.
• Övriga administrativa uppgifter kan förekomma.
Praktisk information
Start: Så snart som möjligt.
Slutdatum: 31 december 2025.
Omfattning: Heltid.
Plats: Sundbyberg
Möjlighet till förlängning: Ja, kan bli aktuellt.Profil
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning, gärna med kurser inom registratur eller som samhällsbyggnadskoordinator.
• Erfarenhet av administration inom planprocessen.
• Erfarenhet av arbete kopplat till plan- och bygglagen (PBL).
• Erfarenhet av diarieföring i ärendehanteringssystem.
Meriterande:
• Erfarenhet av Public 360.
• Erfarenhet som stadsbyggnadskoordinator.
