Administratör med bakgrund inom trafikförsäkring
2025-09-29
Vi söker en noggrann och serviceinriktad Administratör för ett konsultuppdrag med start i början av november. Uppdraget sträcker sig initialt över 6-12 månader med goda möjligheter till förlängning.
Som Administratör kommer du främst att arbeta med faktureringsrelaterade uppgifter kring garantier och försäkringar. Beroende på kandidat finns möjlighet att antingen arbeta deltid (ca 50%), alternativt heltid. För den som vill arbeta heltid finns även möjlighet att bredda rollen med uppgifter inom rapportering och underhåll av master data.
Vi erbjuder stor flexibilitet - perfekt för dig som studerar eller söker deltid, men även för dig som vill arbeta heltid och ta ett större ansvar. Du kan till stor del styra dina arbetstider själv, och när du blivit varm i kläderna finns möjlighet att arbeta hemifrån flera dagar i veckan.
Din Profil
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med administrativa arbetsuppgifter. Du har:
• Erfarenhet från försäkringsbranschen (krav), gärna med kunskap om trafikförsäkring och kaskoförsäkring
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Vana att arbeta i olika system och en positiv inställning till att lära dig nya
Som person är du strukturerad, självgående och uppskattar en roll där du får bidra med ordning och reda. Du kan hantera både repetitiva uppgifter och mer komplexa moment när behov uppstår.
I slutet av rekryteringsprocessen görs en bakgrundskontroll, vilket vi informerar om redan nu.Om företaget
Du blir anställd som konsult hos Autorekrytering och arbetar för ett stort och välkänt företag inom branschen. Mer information om företaget får du i samband med intervju.
Om Autorekrytering
Autorekrytering är ledande på att hitta specialistkompetens till fordonsindustrin. Vi är landets enda rekrytering- och konsultföretag med ett odelat fokus på att matcha rätt person med rätt jobb i motorbranschen, och detta har vi gjort sedan 2005. Under dessa två decennier har vi byggt upp ett omfattande nätverk och en djup förståelse för branschen, vilket gör oss unikt positionerade att bidra till dess utveckling med rätt kompetens.
Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste sektorer. Den spelar en central roll i vår ekonomi, genererar innovation och sysselsätter tusentals människor. Att hitta och behålla rätt kompetens är avgörande för branschens fortsatta framgång och tillväxt. Genom vårt långsiktiga engagemang och personliga service säkerställer vi att både våra kunder och kandidater får den bästa möjliga matchningen.
Som kund eller medarbetare hos Autorekrytering kommer du snabbt att märka vårt personliga engagemang och vår långsiktighet. Våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping gör det möjligt för oss att täcka stora delar av Sverige samtidigt som vi håller oss uppdaterade på den lokala marknaden.
Kontaktuppgifter
Processen utförs av Autorekrytering och frågor kring tjänsten besvaras av rekryterare June Pärnänen på june.parnanen@autorekrytering.se
