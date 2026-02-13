Administratör, kundtjänst/reception
Strömsunds kommun / Receptionistjobb / Strömsund Visa alla receptionistjobb i Strömsund
2026-02-13
, Dorotea
, Krokom
, Åsele
, Vilhelmina
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömsunds kommun i Strömsund
, Östersund
eller i hela Sverige
För Strömsunds kommun är målet enkelt - alla ska trivas, ha kul på jobbet och få möjlighet att utvecklas och växa med sina arbetsuppgifter. Våra chefer har det viktiga uppdraget att se till att vi alla känner oss delaktiga, respekterade och ansvarstagande på jobbet.
Som kommun ansvarar vi bland annat för undervisning, vård och omsorg, samhällsbyggnad, arbetsmarknad, kultur och servicetjänster. Jobben vi gör får kommunen att fungera och det är betydelsefullt för invånarna - och skapar meningsfullhet i vår arbetsvardag.
Vi gör skillnad för människor dygnet runt, årets alla dagar. Vill du bli en del av vårt viktiga arbete? Välkommen med din ansökan!
Strömsunds kommun söker en vikarierande administratör till kommunhusets reception och kundtjänst. Inom enheten jobbar fyra personer som ansvarar för att ge professionell service till såväl medborgare som interna medarbetare och spelar en viktig roll i kommunens ansikte utåt.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Rollen kombinerar kundtjänst med administrativa uppgifter och klassiskt receptionsarbete. Arbetsuppgifter
* Reception & växel: Ta emot besökare, hantera växeltelefoni, posthantering och bokningar.
* Kundtjänst: Svara på frågor inom VA (vatten/avlopp)och renhållning via telefon och mejl , sköta fakturafrågor samt utföra registervård.
* Administration: Scanning av fakturor, intern och extern fakturering samt löpande administrativa sysslor och service till medarbetare.
Vi använder oss av arbetsväxling, vilket innebär att du får en bred kompetens och varierande arbetsdagar då arbetsuppgifterna ändras från dag till dag. Arbetet sker enligt schema och det finns viss möjlighet för hemarbete i mindre omfattning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning och/eller erfarenhet inom administration.
* Du har god datorvana och erfarenheter av Office-programmen (Word, Excel och Outlook)
* Erfarenhet av fakturering, bokföring och kunddatabaser är meriterande.
* Du uttrycker dig väl i tal och skrift och behärskar svenska språket väl.
För att trivas i rollen ser vi att du är:
* Serviceinriktad: Du har ett genuint intresse för att hjälpa andra och ger alltid ett gott bemötande, oavsett om det är till en medborgare eller en kollega.
* Strukturerad och ansvarstagande: Du planerar ditt arbete effektivt och tar fullt ansvar för dina uppgifter, även när tempot periodvis är högt. Du bidrar till ständiga förbättringar i arbetsprocesser, mm.
* Flexibel lagspelare: Du uppskattar samarbetet i en grupp, men är samtidigt trygg i att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
* Kommunikativ: Du har en god förmåga att uttrycka dig klart och tydligt på svenska i både tal och skrift.
ÖVRIGT
Vi har gjort ett genomtänkt val av kanaler för den här rekryteringen. Vi vill inte bli kontaktade av försäljare, vänligen respektera detta. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305146". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömsunds kommun
(org.nr 212000-2486) Kontakt
Chef intern service
Camilla Hulkki camilla.hulkki@stromsund.se 0670-16743 Jobbnummer
9742684