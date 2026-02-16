Administratör / kundsupport till flyttfirma
Vi söker en strukturerad och serviceinriktad administratör som vill hjälpa oss skapa ordning i våra bokningar och vara en viktig kontaktpunkt mot våra kunder.
Om rollen
I rollen kommer du att arbeta med administration och kundkontakt. Du hjälper oss hålla ordning i system, bokningar och dokumentation samt svarar på kundförfrågningar via telefon och e-post. Du blir en viktig länk mellan kunder och teamet ute på fältet.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Hantera inkommande samtal och mejl från kunder
Svara på förfrågningar och ge enklare information om våra tjänster
Hjälpa till med bokningar och uppdatering av scheman
Säkerställa ordning i administrativa rutinerKvalifikationer
Du talar och skriver flytande svenska
Du talar även ryska eller ukrainska eftersom vi har ett blandat team
God datorvana
Du är noggrann, ansvarstagande och gillar struktur
Du trivs med kundkontakt och att ha många bollar i luftenOm företaget
Vi är en etablerad flyttfirma med över 12 års erfarenhet inom flytt och transport för både privatpersoner och företag. Vår verksamhet bygger på kvalitet, pålitlighet och god service, och vi arbetar i ett nära samarbete i teamet.Så ansöker du
Känns det som en roll för dig? Hör gärna av dig via telefon eller mejl så berättar vi mer. Hos oss får du en varierande arbetsdag och möjlighet att vara med och påverka hur vi arbetar framåt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: mail@flottflytt.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Flott Flytt AB
(org.nr 559500-9894)
Kvarnhagsgatan 79 Lgh 1202 (visa karta
)
165 54 HÄSSELBY Jobbnummer
9743398