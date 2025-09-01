Administratör inom utbildning i Stockholm
2025-09-01
Har du en bakgrund inom administration eller kanske särskilt inom utbildningsområdet? Trivs du i en koordinerande roll där du har många bollar i luften samtidigt? Då söker vi dig! Kika på annonsen nedan och sök redan idag!
Om uppdraget
Vi söker nu för vår kund, belägen i Spånga, en utbildningsadministratör för konsultuppdrag med start 1 oktober fram till och med sista mars 2026. Uppdraget är på deltid, ca 70% under dagarna måndag - onsdag. Du förväntas kunna arbeta på plats första tiden av uppdraget, när upplärningen är klar kommer möjligheten till distansarbete att finnasPubliceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Som administratör hos vår kund får du en central roll i att säkerställa att dess utbildningar flyter på smidigt - från första bokning till avslutad kurs. Du blir länken mellan kunder, utbildarna och myndigheterna, och ser till att alla delar i processen håller hög kvalitet.
Du arbetar med att lägga upp kurser i kundens system och tar emot bokningar online. Deltagarna registreras i Lime, du följer upp när kursen genomförs och säkerställer att närvarolistor samt personnummer stämmer. Efter kursen ansvarar du för att skapa intyg, skicka ut fakturor och rapportera till Transportstyrelsen. Rollen är varierad, noggrann och viktig - särskilt eftersom det främst handlar om YKB-utbildningar.
Två exempel på dina ansvarsområden:
Utbildningsflödet från start till mål - kursupplägg, bokning, deltagarlistor, intyg och rapportering.
Administrativt nav - du samordnar mellan kunder, interna system (Lime) och myndigheter.
Dina kvalifikationer
Erfarenhet av administrativt arbete och vana att arbeta i olika system
En fullständig gymnasieexamen
Kunskap om YKB-utbildningar eller intresse av att sätta sig in i området
Bekväm med att arbeta i Lime eller liknande CRM-system
Gillar administration och trivs med att hålla ordning i komplexa sammanhang.
Förståelse för vikten av att följa lagar och regelverk och kan sätta saker i rätt kontext.
Som person ser vi att du är mycket noggrann och strukturerad - du ser till att detaljer blir rätt. Du har även en hög analytisk förmåga och intresse av att följa flöden och processer.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 11 september.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Alicia Belila, alicia.belila@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 881 30 00
