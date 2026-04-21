Administratör inom Kundfeedback och Rapportering
2026-04-21
Publiceringsdatum2026-04-21Om företaget
Emploid har fått förnyat förtroende och hjälper nu DSV att hitta en Administratör inom kundfeedback och rapportering!
När du kommer till DSV arbetar du för ett av de allra bäst presterande företagen inom transport- och logistikbranschen. Du kommer vara en del av ett internationellt företag med mer än 75 000 anställda i över 90 länder som arbetar passionerat för att leverera kundupplevelser och tjänster av hög kvalitet. DSV strävar efter att ligga i framkant i arbetet mot en mer hållbar framtid för transportbranschen och att göra affärer på naturens villkor.
Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss på Emploid.
Om rollen
I den här rollen arbetar du i gränslandet mellan kunddialog och administration med fokus på att följa upp kundupplevelser och säkerställa kvalitativ rapportering. Du blir en del av ett team som ansvarar för kvalitet och kunduppföljning där du har en viktig roll i att samla in, bearbeta och förmedla information vidare i organisationen.
En central del av arbetet är att följa upp kundundersökningar (NPS). Det innebär att du kontaktar kunder som har lämnat feedback, ställer fördjupande frågor och fångar upp insikter kring deras upplevelse. Samtalen varierar i längd och innehåll men syftar alltid till att skapa en tydligare bild av vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas.
Parallellt arbetar du med kundrapportering där du tar fram och sammanställer data från olika system. Du säkerställer att informationen är korrekt, kompletterar och samlar in data vid behov och skickar rapporter till kunder samt interna kontaktpersoner.
Mer konkret innefattar tjänsten:
• Följa upp kundundersökningar (NPS) via telefon
• Genomföra kortare telefonintervjuer och dokumentera svar i system
• Sammanställa och vidareförmedla kundfeedback internt
• Ta fram och sammanställa kund- och kvalitetsrapporter
• Säkerställa datakvalitet och vid behov korrigera information
• Koordinera med interna funktioner såsom trafik, terminal och sälj
Om dig
Vi söker dig som är trygg i att ta kontakt med andra och som trivs i en roll där du får kombinera kommunikation med administrativa uppgifter. Du är nyfiken och har lätt för att ställa frågor för att komma fram till kärnan i ett problem eller en situation.
Som person är du strukturerad och noggrann med förmåga att hantera flera uppgifter parallellt. Du har ett eget driv och är inte rädd för att följa upp, påminna och säkerställa att saker blir gjorda och söker därför kontakt med interna avdelningar och funktioner på eget initiativ.
Följande är krav för tjänsten:
• Erfarenhet av transportbranschen, antingen genom utbildning, praktik eller arbete
• Erfarenhet av kundkontakt, exempelvis från kundservice eller liknande roll
• Grundläggande kompetens i Excel
• God systemvana
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Övrig information
Start: Omgående enligt överenskommelse
Plats: Landskrona
Omfattning: Heltid
Arbetstider: mån-fre, 08.00-16.40
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anna Svensson på anna.svensson@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emploid AB
(org.nr 559288-2749)
Jungmansgatan 12 (visa karta
)
211 11 MALMÖ
Emploid Kontakt
Rekryterare
Anna Svensson anna.svensson@emploid.se
9868112