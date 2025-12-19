Administratör inom funktionsstöd
2025-12-19
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!
Socialförvaltningen i Klippans kommun, verksamhetsområde Funktionsstöd, söker nu tre strukturerade och lösningsfokuserade administratörer på heltid. Ditt uppdrag är avgörande för att vi ska kunna erbjuda goda levnadsvillkor, delaktighet och självbestämmande för brukarna. Du arbetar nära enhetschefer, bemanningsplanerare, personalgrupper, vikarier och har en viktig roll i att säkerställa att rätt personal med rätt kompetens finns på plats.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
I rollen som administratör inom funktionsstödet har du en nyckelposition där du varje dag gör skillnad för både kollegor och brukare. Du ansvarar, tillsammans med enhetschef, för att verksamheten alltid är bemannad med rätt antal medarbetare, med rätt kompetens och du ser till att detta sker både resurseffektivt och långsiktigt, utan att tumma på kvaliteten. Ansvarsområdet täcker sju bostäder med särskild service enligt LSS, boendestöd med viss del planering, daglig verksamhet och korttidsvistelse/tillsyn. I det dagliga arbetet hanterar du beställningar och frånvaro i bemanningssystemet, håller koll på och godkänner poster som påverkar löneutbetalningar, såsom övertid, frånvaro och semester. Med hjälp av din förmåga att strukturera planerar du introduktioner och utbildningar, ser till att kollegor får rätt delegering och att ingen glöms bort i planeringen.
Du koordinerar bemanning och schema, i nära samarbete med enhetschef, bemanningsplanerare och medarbetare. Du samplanerar resurspass och fördelar överflödig personal dit de bäst behövs. Du stödjer enhetschefer med att boka in allt från medarbetarsamtal till lönesamtal i schema. Du har koll på när någon varit frånvarande lite väl ofta och tar initiativ till omtankesamtal tillsammans med chef för hos oss bryr vi oss om varandra.
Du är dessutom ett viktigt stöd vid rekrytering du skapar annonser, planerar och deltar i intervjuer och är med hela vägen från start till mål. I den här rollen får du möjlighet att bidra till en arbetsplats där vi vill varandras framgång, vågar sticka ut och har kul tillsammans och din insats blir avgörande för att skapa engagemang och trygghet i verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har god kunskap om schemaläggning och bemanningsplanering. För att lyckas i rollen som administratör behöver du ha hög digital mognad och vara van vid att arbeta i olika digitala system såsom personalsystem, schemaprogram och dokumentation, och gärna erfarenhet av verktyg som Excel, Visma, Multi Access (MA), TimeCare Pool, Microsoft Teams och LifeCare.
Eftergymnasial utbildning inom exempelvis personalvetenskap, personaladministration eller annan relevant utbildning är ett krav. Det är även meriterande om du har erfarenhet från funktionsstödsområdet och innehar B-körkort.
Vi behöver dig som trivs med att arbeta i ett högt tempo, samtidigt som du kanbehålla ett lugnt och metodiskt arbetssätt. Du är strategisk, driven, flexibel och effektiv samt har god förmåga att på egen hand planera och strukturera ditt arbete.
Du kommer att ha förmånen att möta många olika typer av människor, vilket ställer höga krav på att din kommunikativa förmåga är tydlig och professionell. Det är viktigt att du ser värde i samverkan samt har lätt för att anpassa din kommunikation till mottagaren.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet vid rekrytering.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut. När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och relevanta betyg/intyg. Du kommer eventuellt att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Planerade datum för 1a intervju är:
27/1 kl 8-12
28/1 kl 8-17
29/1 kl 8-12
30/1 kl 8-12
4/2 kl 8-17
5/2 kl 8-17
6/2 kl 13-17
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst på 0435-280 00.
Vi vill att du bifogar betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i din digitala ansökan. Om du blir kallad till intervju ska du även kunna visa upp giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon, om detta är ett krav för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi tillämpar individuell och jämlik lönesättning beroende på erfarenhet, kompetens och marknadsläge.
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri.
Några av våra förmåner är bland annat friskvårdsbidrag, personalförening med många olika aktiviteter samt möjlighet till semester- och löneväxling. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Arbetsplats
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Ulrica Månsson ulrica.mansson@klippan.se 0435-28433
