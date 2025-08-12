Administratör inom driftverksamhet till Vattenfall Eldistribution
Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällskritisk infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Vi bygger framtidens elnät och möjliggör energiomställningen till ett fossilfritt samhälle. Som medarbetare hos oss är du en viktig del i vårt samhällsviktiga uppdrag och bidrar till energiomställningen och en säker elförsörjning för framtida generationer.
Läs mer om hur det är att arbeta här
Om rollen
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du får bidra till att göra verklig skillnad både för samhället och energiomställningen? Hos oss är du en betydande del i vårt samhällsviktiga uppdrag och får jobba med spännande projekt, teknik i framkant och kollegor som värdesätter varandra. Vattenfall Eldistribution driver en samhällskritisk infrastruktur som distribuerar drygt hälften av all el som produceras i Sverige. Vårt uppdrag är att underhålla, driva och vid behov bygga ut ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät. Vår verksamhet och en trygg elleverans är avgörande för att samhället alltid fungerar och kan utvecklas.
Vårt uppdrag är viktigt på riktigt - bli en del av Vattenfall Eldistribution!
Vi söker en ny medarbetare till DO-SO
Vi söker nu en medarbetare till avdelningen Statistik och Felavhjälpning, avdelningen har en övergripande stödjande funktion till den operativa driften av elnätet. Du kommer ingå i en grupp med ett brett spektra av specialkompetenser där alla arbetar hårt för att göra varandra bättre. I den här rollen kommer du få möjlighet att påverka ditt eget arbete, jobba självständigt och vara med och påverka framtiden för Vattenfall Eldistribution.Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Du kommer att ansvara för administrativa uppgifter i vår driftcentral med ett flertal olika ansvarsområden. I rollen ingår det att vara vår ansvariga för att underhålla och utveckla de olika systemen som nyttjas av skiftgående personal och övriga medarbetare inom vår driftverksamhet.
I dagsläget pågår ett projekt som skall utmynna i att nya verktyg tas fram och där du kommer att medverka med input för att utforma ett stabilt system som skall ersätta de befintliga. På sikt kan tjänsten även innefatta andra administrativa uppgifter för andra avdelningar inom Vattenfall Eldistribution.
Arbetet utförs självständigt men även i grupp.
Vi är mån om att ta till vara på värdefull kompetens som relaterar till Nätdrift & Underhålls ansvarsområde vilket gör denna tjänst i viss mån flexibel. Rollen kommer att utvecklas utifrån den kompetens du besitter och kan bidra med, genom ett bra samarbete inom enheten och avdelningen.
Resor ingår i tjänsten och körkort krävs.
Du kommer arbeta med:
Utveckling av det administrativa arbetet inom driftverksamheten
Ajourhålla och utveckla vår nya SharePoint site
Ingå i utvecklingsarbetet för det nya stödsystemet som är i projektfas
Bistå vår driftcentralssamordnare på olika möten
Ansvara för uppdatering av olika kundregister
Ingå som Driftinformatör i vår Storstörnings- och Haveriorganisation
Bistå med att delge störningsinformation till olika intressenter
Kravspecifikation
Vi söker dig som
Har relevant gymnasial eller eftergymnasial utbildning.
Har flerårig administrativ arbetslivserfarenhet
Brinner för att driva utveckling av rollen samt utveckla befintliga rutiner och arbetsuppgifter.
Duktig på att formulera och förmedla budskap skriftligt.
Flytande svenska i tal och skrift är ett krav för tjänsten, goda kunskaper i engelska är önskvärt.
Är administrativ och kan hantera komplexa frågor i en administrativ miljö.
Kunna hantera och prioritera flera frågor samtidigt.
Problemlösare.
Strukturerad.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
Microsoft 365
SharePoint
Utöver din tekniska kompetens lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Som person är du engagerad och noggrann och värderar god samarbetsförmåga. Du strävar efter att uppnå högsta kvalitet i ditt arbetet, är uthållig, har öga för detaljer samt brinner för att säkerställa att saker blir rätt. Du har god kommunikationsförmåga både i tal och i skrift.
Du är ansvarstagande och självgående vilket gör att du utan problem kan driva arbetet framåt.
Din samarbetsförmåga är mycket god och du stimuleras av att uppnå resultat. Vi ser gärna att du är nytänkande och ser möjligheter i förändringar.
Ytterligare information
Vi erbjuder en spännande arbetsvardag och en bra balans i livet på en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi arbetar i en säker och motiverande miljö, med en stark och positiv kultur präglad av omtanke för alla. För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner. Läs mer om våra förmåner här.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och attraktivt företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall Eldistribution värdesätter allas lika värde och arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.
Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Placeringsort
Trollhättan
Kontaktpersoner
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Leif Landgren 076 127 40 26
För information om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare: Anna Uppström, anna.uppstroem@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Jan-Olof Eriksson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 7 september
Välkommen med din ansökan senast den 7 september
