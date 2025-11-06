Administratör, Frösåkersskolan
2025-11-06
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Frösåkersskolan är en 4-9 skola med cirka 520 elever. Här arbetar vi för att skolan ska vara en plats där både elever och personal vill vara. Nu söker vi en strukturerad och serviceinriktad administratör som vill vara en del av vårt positiva och engagerade team.
Vi är väldigt glada för den goda stämning vi har i vår arbetsgrupp, därför uppskattar vi verkligen din samarbetsförmåga och vilja att bidra till gruppen. Vårt mål med vår skola är att det är en plats där både personal och elever vill vara! Vi erbjuder en spännande, ansvarsfull och varierande roll. Som skoladministratör hos oss är du ett nära administrativt stöd till rektorerna. Du arbetar även nära lärare och elever med stöd i olika frågor.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Som administratör på Frösåkersskolan har du en central och betydelsefull roll. Du är ett administrativt stöd till rektorerna och ett viktigt stöd till personal, elever och vårdnadshavare. Du bidrar till att skolans vardag fungerar smidigt och att kommunikationen flyter.
Rollen är varierad med både självständiga uppgifter och nära samarbete med andra. Du är ofta den som många vänder sig till - därför behöver du trivas med att ge god service och hålla ordning i många parallella processer.
Rollen innefattar bland annat:
* Personaladministration: frånvarorapportering, löneuppföljning, scheman, nyanställningar och introduktion av nya vikarier
* Daglig vikarieanskaffning tillsammans med kollegor
* Fakturahantering, attestering, budgetuppföljning och inköp
* Hantering av betyg, nationella prov och elevadministration i Edlevo
* Intern och extern kommunikation via Teams och Unikum
* Arkivering och diarieföring
* Deltagande i skolans krisorganisation
* IT-frågor och kontakter med centrala funktionerKvalifikationer
Vi söker dig med relevant utbildning och erfarenhet av liknande administrativa uppdrag. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift, och du har goda IT-kunskaper - särskilt i Office-paketet. Erfarenhet av system som Edlevo, Skola24, Teams, Unikum, Personec P och Raindance är meriterande, liksom erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
Som person är du strukturerad, noggrann och serviceinriktad. Du trivs med ansvar och driver ditt arbete framåt på egen hand. Du har lätt för att skapa goda relationer och samarbetar gärna med både kollegor och elever. Din personliga lämplighet är viktig - vi söker dig som har en positiv inställning, ett lösningsfokuserat arbetssätt och en vilja att bidra till ett gott arbetsklimat.
Intervjuer sker löpnade så vänta inte med din ansökan! Vi ser framemot att träffa dig.
ÖVRIGT
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Kommunledningskontoret, HR
Box 66
742 21 Östhammar Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS-2025-798". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östhammars kommun
(org.nr 212000-0290), http://www.osthammar.se Arbetsplats
Östhammars kommun, Grundskola Kontakt
Rektor
Niina Johansson 0173-854 20 Jobbnummer
9591482