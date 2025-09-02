Administratör/ekonomiassistent
2025-09-02
Administratör/Ekonomiassistent till vårt kontor i Umeå
Publiceringsdatum
2025-09-02
Om företaget
Vi arbetar med inre och yttre fastighetsskötsel samt teknisk förvaltning. Våra kunder är kommuner, regioner, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag. Vi kännetecknas av flexibilitet och strävar alltid efter att hitta de smartaste lösningarna för våra kunder. Vi finns i Umeå, Örnsköldsvik, Härnösand och Sundsvall och är cirka 70 medarbetare. Företaget är en del av PHM-koncernen.Om tjänsten
Vi söker nu en administratör/ekonomiassistent till vårt kontor i Umeå. I rollen blir du en viktig resurs för både kollegor och verksamheten och kommer att arbeta med varierande uppgifter inom administration och ekonomi.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Nyckelhantering för hyresgäster och entreprenörer.
• Administrativt arbete kopplat till kontor och materialförsörjning.
• Förberedande fakturering och framtagning av fakturaunderlag.
• Uppdatering av prislistor och hantering av dokumentation.
• Stöd till verksamheten i administrativa frågor och processer.
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Urval sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Sista dag att ansöka är 2025-10-02.
Kravprofil - detta behöver du ha:
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
God förståelse för engelska
God datorvana, särskilt i Microsoft Office
Serviceorienterad och van vid kundkontakt (mejl, telefon)
Strukturerad, ansvarstagande och noggrann, med förmåga att prioritera
Meriterande - det är en fördel om du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, administration eller liknande.
Erfarenhet av kund- och leverantörsreskontra, fakturahantering och avstämningar.
Vana av att arbeta i affärs- eller ekonomisystem (t.ex. Fortnox, Rekyl).
Erfarenhet av arbete inom fastighetsbranschen eller offentlig sektor.
Erfarenhet av att förbättra och digitalisera administrativa processer.
Vem är du?
Vi söker dig som är lösningsorienterad, serviceinriktad och trygg i att möta kunder. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, är flexibel och uppskattar en roll där du får bidra till att verksamheten fungerar smidigt.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-02.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Ersättning
