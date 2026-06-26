Administratör
Poolia AB / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-06-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Vi söker nu en administratör till Arentos kundsupport inom bilaffären i Uppsala. I rollen hanterar du inkommande samtal från kunder. Du blir en viktig del i det dagliga flödet där du svarar på frågor, guidar kunder och säkerställer att ärenden tas om hand snabbt och korrekt.
Uppdraget startar vecka 29 och är på konsultbasis initialt 2–3 månader, med möjlighet till förlängning upp till 6 månader. Under uppdraget blir du anställd som en av Poolias uppskattade konsulter. Tjänsten omfattar heltid, 40 timmar per vecka.
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, kommunikativ och trivs i en roll där du har mycket kontakt med kunder via telefon. Du har en positiv energi och ett professionellt bemötande, även i situationer där kunder ringer in med akuta ärenden.
Du är trygg i att arbeta självständigt och har lätt för att strukturera och prioritera i din vardag.Kvalifikationer
Erfarenhet av administrativt arbete
God vana av kundkontakt och support via telefon
Serviceinriktad med tydlig och informativ kommunikationsstil
Förmåga att hantera flera ärenden samtidigt
God datorvana och systemförståelse
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av fakturahantering
Tidigare arbete inom kundsupport, fordonsbranschen eller liknande verksamhet
Erfarenhet av enklare försäljnings- eller rådgivande roll i kunddialoger
Vana att arbeta i högt tempo under perioder med varierande belastning
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7980252-2074089". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Stora Torget 4 (visa karta
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753 20 UPPSALA Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9981947