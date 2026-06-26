Administratör

Poolia AB / Administratörsjobb / Uppsala
2026-06-26


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Visa alla jobb hos Poolia AB i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Håbo, Enköping eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-06-26

Om tjänsten
Vi söker nu en administratör till Arentos kundsupport inom bilaffären i Uppsala. I rollen hanterar du inkommande samtal från kunder. Du blir en viktig del i det dagliga flödet där du svarar på frågor, guidar kunder och säkerställer att ärenden tas om hand snabbt och korrekt.
Uppdraget startar vecka 29 och är på konsultbasis initialt 2–3 månader, med möjlighet till förlängning upp till 6 månader. Under uppdraget blir du anställd som en av Poolias uppskattade konsulter. Tjänsten omfattar heltid, 40 timmar per vecka.
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, kommunikativ och trivs i en roll där du har mycket kontakt med kunder via telefon. Du har en positiv energi och ett professionellt bemötande, även i situationer där kunder ringer in med akuta ärenden.
Du är trygg i att arbeta självständigt och har lätt för att strukturera och prioritera i din vardag.

Kvalifikationer
Erfarenhet av administrativt arbete

God vana av kundkontakt och support via telefon

Serviceinriktad med tydlig och informativ kommunikationsstil

Förmåga att hantera flera ärenden samtidigt

God datorvana och systemförståelse

Flytande svenska i tal och skrift

Meriterande
Erfarenhet av fakturahantering

Tidigare arbete inom kundsupport, fordonsbranschen eller liknande verksamhet

Erfarenhet av enklare försäljnings- eller rådgivande roll i kunddialoger

Vana att arbeta i högt tempo under perioder med varierande belastning
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7980252-2074089".

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Stora Torget 4 (visa karta)
753 20  UPPSALA

Arbetsplats
Poolia

Jobbnummer
9981947

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