Administratör
Hudiksvalls kommun, Norrhälsinge miljökontor och tillståndsenhet / Administratörsjobb / Hudiksvall Visa alla administratörsjobb i Hudiksvall
2026-06-25
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Vill du arbeta i en viktig verksamhet med fokus på miljö- och hälsoskyddsfrågor och samhällsutveckling?
En av våra administratörer ska gå vidare till nya utmaningar inom sitt utbildningsområde och därför söker vi en ny kollega som vill ta en viktig roll inom kontorets administrativa arbete och bidra till att utveckla verksamheten.
Som administratör hos oss har du en central roll i att stödja verksamheten och bidra till effektiva administrativa processer. I din roll är du att betrakta som "spindeln i nätet". Du arbetar nära och stödjande till dina kollegor som utgörs av ytterligare en administratör, inspektörer, utredare och chef. Du hanterar en rad varierande arbetsuppgifter.
Ett urval av dina främsta arbetsuppgifter:
Administrativt stöd till verksamheten
Ärendehantering och registrering
Hantering av allmänna handlingar
Löneadministration
Stöd i frågor kopplade till offentlighet och sekretessProfil
Vi söker dig som har erfarenhet av administrativt arbete samt goda kunskaper inom, eller erfarenhet av, myndighetsutövning, förvaltningsrätt, GDPR och offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Den administrativa delen av vår myndighetsutövning måste hanteras med stor respekt och förståelse men också med vänligt bemötande och effektivitet. Inte sällan är våra ärenden av medialt intresse. Säkerhetsklassning kan bli aktuellt. Du är van vid att arbeta i digitala system, har god datorvana och har lätt för att lära dig nya. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av verksamhetssystemen EDP Vision, AlkT och OL2
Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
Tidigare arbete inom ett miljökontorDina personliga egenskaper
Serviceinriktad, positiv och hjälpsam
Samarbetsinriktad med gott omdöme och god kommunikativ förmåga
Flexibel och anpassningsbar
Nyfiken, har ett bra bemötande samt öppet och accepterande förhållningssätt i din kontakt med alla du möter inom din yrkesroll
Strukturerad och organiserad
Utrycker dig mycket väl i svenska i tal och skrift
Om Norrhälsinge miljökontor och tillståndsenhet
Vi arbetar varje dag för att minska risker för människors hälsa och miljön – ett arbete som både är viktigt och varierat. Det gör vi genom tillsyn, kontroller och rådgivning inom flera områden. Till exempel kontrollerar vi att livsmedelsverksamheter hanterar mat på ett säkert sätt, att dricksvatten är säkert, att avloppslösningar fungerar som de ska och att inomhusmiljöer i till exempel skolor, förskolor och hyresbostäder är hälsosamma. Genom vår tillståndsenhet hanterar vi frågor gällande alkoholservering och försäljning av tobak. Vi arbetar även med miljöfrågor kopplade till exempelvis verksamheter, lantbruk och industrier, granskar hantering av kemikalier och följer upp hur avfall tas om hand – allt för att bidra till en trygg och hållbar livsmiljö för invånarna.
Vi arbetar i både Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner genom en gemensam miljö- och räddningsnämnd. Vi tillhör miljö- och räddningsförvaltningen, där vi arbetar nära räddningstjänsten. Som tillsynsmyndighet har vi många lagar att förhålla oss till, allt från speciallagstiftning inom våra områden till mer generella regelverk som förvaltningslag, arkivlag, GDPR och offentlighets- och sekretesslag.
Hos oss blir du en del av ett team på 19 personer, varav två administratörer. Vi är ett härligt gäng som trivs tillsammans och värnar om en arbetsplats där vi stöttar varandra och tar gemensamt ansvar – både för vårt uppdrag och för vår gemensamma arbetsglädje.
Du hittar oss i ett nybyggt kontorshus med centralt läge vid Hudiksvallsfjärden, bara några minuters promenad från buss- och tågstation.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för – våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Om din ansökan
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls Kommun
(org.nr 212000-2379), https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Lediga-jobb.html
Magasinsgatan 10 (visa karta
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824 80 HUDIKSVALL Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Norrhälsinge miljökontor och tillståndsenhet Kontakt
Eva-Lotta Jansson eva-lotta.jansson@hudiksvall.se 0650-29435 Jobbnummer
9979403