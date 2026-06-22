Administratör
Snabb Jobb Sverige AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-06-22
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Vi söker en Administratör till vår kund som har ansvar för dialog med kunder och leverantörer gällande diverse ärenden. Du supporterar i olika administrativa uppgifter gällande projekt, ärenden och vardagliga arbetsuppgifter. Du arbetar lösningsorienterat och finns där som en hjälpande hand i kollegors vardagliga arbete.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Dialog med kunder och leverantörer
Ansvarar för diverse administrativa uppgifter
Agera support till kollegor
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper:
Tidigare erfarenhet av administration
God datorvana och teknisk kunskap
Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
OBS! Skriv ansökningskoden SMAD020 i övrig information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SMAD020". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snabb Jobb Sverige AB
(org.nr 559455-1946) Jobbnummer
9972235