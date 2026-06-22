Administratör
Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet / Ekonomiassistentjobb / Skellefteå Visa alla ekonomiassistentjobb i Skellefteå
2026-06-22
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, Umeå
, Haparanda
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Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.
Om CEDAR
Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) har i uppdrag att bygga, förvalta och tillgängliggöra demografiska och historiska databaser, bedriva forskning om befolkning och åldrande samt verka för att stärka sambanden mellan undervisning, forskning och infrastruktur vid universitetet.
CEDAR är organiserat i tre sektioner; en sektion med ansvar för infrastruktur och databaser, en forskningsinriktad sektion samt en stödfunktion som ger stöd till de två övriga. Vid enheten finns även två av Vetenskapsrådets nationella infrastrukturer, CORS och SwedPop. Vid CEDAR arbetar cirka 46 medarbetare och 30 forskare vid någon av våra enheter i Haparanda, Jörn eller Umeå.
Besök gärna vår hemsida: Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR)
Om anställningen
Vi söker en administratör med uppdrag att arbeta både med administrativa uppgifter och excerpering av historiska källor.
Anställningen är på heltid och tillsvidare. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde sker 2026‐09‐01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort är Haparanda eller Jörn.
CEDAR:s verksamhetsstöd omfattar två huvudområden: administrativt stöd samt IT‐drift och förvaltning. Verksamhetsstödet har enhetens gemensamma uppdrag och mål i fokus och ska bedrivas så att forsknings- och infrastrukturverksamheten kan hålla hög kvalitet och nå uppsatta verksamhetsmål.
Sektionen består av sex medarbetare och leds av en administrativ chef.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som administratör arbetar du nära kärnverksamheten i en akademisk miljö och utgör ett viktigt stöd till enhetens medarbetare och ledning. Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar bland annat:
leverantörs- och kundreskontra
kontering och omföringar
inköp enligt gällande regelverk
inventering och hantering av anläggningsregister
hantering av tidsredovisningar, reseräkningar, arvoden och andra utlägg
övrig löpande kontorsadministration.
I anställningen ingår även arbete med excerpering, vilket innebär att tolka, registrera och länka individuppgifter i historiska källor. Arbetet omfattar främst kyrkböcker från 1700‐, 1800‐ och 1900‐talen, men även andra källtyper kan förekomma. Dina personliga egenskaper
Inom CEDAR:s verksamhet är lagarbete och medskapande centrala värden. Vi söker därför dig som har god samarbetsförmåga, och gärna delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper. Du är lösningsorienterad, ansvarstagande och har förmåga att ta egna initiativ.Kvalifikationer
Du har:
gymnasieutbildning eller motsvarande
goda kunskaper i Excel
god digital kompetens och lätt för att sätta dig in i nya system, exempelvis ekonomiadministrativa system
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
god kommunikativ förmåga
förmåga att arbeta strukturerat, serviceinriktat och självständigt.
Meriterande
erfarenhet av arbete inom universitet, högskola eller annan statlig myndighet
erfarenhet av eller kännedom om ekonomisystemet Raindance och personalsystemet Primula
kännedom om och intresse för historia, kyrkböcker och folkbokföring
kunskaper i engelska.Så ansöker du
Du ansöker via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska innehålla:
CV och personligt brev
Kopior av betyg och intyg
Kontaktuppgifter till två referenspersoner.
Ansökan ska vara inkommen senast 2026-08-03.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av föreståndare Lena Karlsson, e-post; lena.karlsson@umu.se
, telefon; 090-786 56 92 eller administrativ chef Bo Persson, e-post; bo.persson@umu.se
, telefon 090-786 56 86.
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874), https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Umeå universitet (visa karta
)
901 87 UMEÅ Arbetsplats
Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet Jobbnummer
9971747