administratör
Clevry Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
AbbVie är ett av världens ledande forskningsbaserade biofarmaceutiska företag och utvecklar innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar för allvarliga sjukdomar inom fokusområdena immunologi, neurologi, onkologi, ögonsjukvård och virologi. Patientfokus är centralt, och företaget strävar efter att utveckla specialiserade behandlingar och läkemedel för olösta medicinska behov. Vår vision är att förbättra livet för människor som drabbas av sjukdom. Varje år behandlas över 52 miljoner patienter i mer än 175 länder med AbbVies läkemedel.
Din roll
AbbVie söker nu en ny kollega på deltid till en administrativ roll inom teamet Medical Affairs. I rollen kommer du att administrativt supportera Medical Advisors med uppgifter kopplade till deras interna och externa aktiviteter. Arbetet sker huvudsakligen i systemet MAP, där det finns tydliga checklistor för vad som behöver göras, godkännas och signeras före och efter varje aktivitet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Assistera Medical Advisors med administration inför och efter aktivitet
• Arbeta proaktivt med breda interna och externa kontaktytor för att samla in nödvändig information
• Praktisk support inför externa möten som resebokning, lokalbokning och utskick av inbjudningar.Profil
För den här tjänsten värdesätter vi att du är strukturerad och proaktiv i ditt arbetssätt samt har god förmåga att hantera flera parallella arbetsuppgifter. Du är serviceinriktad, kommunikativ och trivs i en roll med många kontaktytor. Du har god systemvana.
Omfattning: I denna roll är det fördelaktigt om du kan arbeta några timmar per dag, cirka 10–15 timmar per vecka. Majoriteten under kontorstid. Därmed behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, studier går jättebra.
Anställning: Detta är ett konsultuppdrag på initialt 6 månader, till slutet av januari. Du kommer att vara anställd av Clevry men arbeta hos AbbVie.
Rekryteringsprocessen
I denna rekryteringsprocess samarbetar AbbVie med konsult- och rekryteringsföretaget Clevry. Vi på Clevry ser att soft skills är minst lika viktiga som hard skills. I denna rekrytering kommer du därför, när du har ansökt, få tillgång till ett självskattningstest. Det tar cirka 20 minuter att genomföra testet, därefter kommer du få en feedback-rapport som belyser dina soft skills. Du kommer även få genomföra färdighetstester.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om Clevry
I över 30 år har Clevry legat i framkant för ett mer soft skills-drivet arbetsliv inom talent acquisition, assessment och advisory. Vi finns globalt med kunder, konsulter och kandidater från Nordamerika till Singapore med huvudkontor i Brighton, Stockholm och Helsingfors. Våra 150 soft skills-certifierade rekryterare, affärspsykologer och experter finns alltid till er tjänst.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Clevry Sweden AB
(org.nr 556723-0486)
113 68 STOCKHOLM Arbetsplats
Hagaplan 4 Jobbnummer
9968339