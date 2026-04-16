Administratör
Mjölby Golfklubb är en välskött och uppskattad anläggning med stark gemenskap och stolta traditioner. Här möts engagerade medlemmar, ideella krafter och personal med en gemensam ambition, att skapa en bana och miljö som håller hög kvalitet och ger en härlig spelupplevelse. Vi är ca 1500 medlemmar och vi har ett stort antal gäster och besökande varje år. Mjölby Golfklubb är en plats att längta till!
Nu söker vi en administratör/ekonomiassistent som vill vara med och ta vår administration ett steg vidare.
Om rollen
Som administratör/ekonomiassistent hos oss ansvarar du för grundläggande ekonomi, förberedande lönehantering samt administration för klubbens verksamhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande bokföring, avstämningar och förberedande bokslutsarbete
Fakturering och hantering av kund- och leverantörsreskontra
Ansvar för löneadministration ca 10-12 personer
Medverka vid framtagande av budget, bokslut och ekonomisk rapportering
Ansvara för drift och utveckling av våra system såsom Fortnox, medlemsregister i Golfens IT-system (GIT) m. m.
Ansvara för information på webbplats och sociala medier enligt klubbens kommunikationsplan
Vid behov stärka upp i shop/reception Publiceringsdatum2026-04-16Profil
Vi ser gärna att du har utbildning och/eller flera års erfarenhet av ekonomiskt och administrativt arbete, gärna från förening eller ideell verksamhet
Du har goda kunskaper i redovisning och bokföringsprogram
Du är strukturerad, noggrann och van att hantera komplexa administrativa arbetsuppgifter
Framför allt är du en serviceinriktad och lösningsorienterad lagspelare
Du trivs med att arbeta i en mindre organisation där samarbete är en förutsättning
Har god svenska i tal och skrift och är även kunnig i engelska Så ansöker du
Denna rekrytering sker i samarbete med OnePartnerGroup. Observera att vi på grund av GDPR ej tar emot ansökningar via e-post. Urvalet sker löpande och vi uppmuntrar därför intressenter att söka så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista annonseringsdag.
Vår rekryteringsprocess består av följande steg: Urval baserat på ansökningshandlingar, telefonintervju, kompetensbaserade tester som mäter problemlösningsförmåga och personlighet (tidsåtgång tillsammans ca 45 minuter), djupintervju, referenstagning, bakgrundskontroll och kundintervju.
Vid frågor eller mer information vänligen kontakta ansvarig rekryterare Mikael Wetter på tel 0722-242477 eller e-post mikael.wetter@onepartnergroup.se
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, välkommen!
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Östergötland AB
(org.nr 556958-4476)
595 94 MJÖLBY Arbetsplats
Mjölby Golf AB Kontakt
Rekryteringskonsult / Konsultchef
Mikael Wetter mikael.wetter@onepartnergroup.se +46722242477 Jobbnummer
9857403