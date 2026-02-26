Administratör
2026-02-26
Är du en strukturerad och serviceinriktad administratör som trivs i en internationell och projektintensiv miljö? Nu söker Poolia en "Project and Travel Admin" till ett spännande konsultuppdrag hos en global aktör inom energibranschen. Uppdraget har önskad start i april och löper initialt i 6 månader, med god möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Som Project and Travel Admin har du en central roll i att stötta projektverksamheten och organisationen inom högspänningslösningar. Du ansvarar för resebokningar och researrangemang inom projekten samt säkerställer att administrativa processer fungerar smidigt och effektivt.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
• Ansvara för resebokningar och koordinering inom projektorganisationen
• Hantera visumansökningar samt ärenden kopplade till Integrity & Compliance
• Samarbeta och kommunicera med lokala och globala administratörer
• Stötta projektteam och projektledare i det operativa arbetet för att skapa effektiva arbetssätt
• Hantera kommersiell korrespondens mellan kund och deras slutkunder
• Koordinera konferenser och möten med interna och externa intressenter
• Delta i och bidra till strategiska initiativ för att stärka medarbetar- och kundupplevelsen
Tjänsten är ett konsultuppdrag med anställning hos Poolia och arbete på plats hos kund. Under introduktions- och utbildningsperioden arbetar du 100 % på plats, därefter finns möjlighet till hybridarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av och intresse för administration och service. Du är van vid att koordinera flera parallella uppgifter och arbetar strukturerat med god framförhållning.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Erfarenhet av administrativt arbete
• Är noggrann, organiserad och har god förmåga att prioritera
• Är proaktiv och har förmåga att identifiera både utmaningar och möjligheter
• Trivs i en dynamisk och internationell miljö
• Är självgående och tar egna initiativ
• Har mycket god kommunikativ förmåga i både svenska och engelska, i tal och skrift
Låter detta som rätt nästa steg för dig? Varmt välkommen med din ansökan! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
