Administratör

Snabb Jobb Sverige AB / Administratörsjobb / Helsingborg
2026-01-19


Publiceringsdatum
2026-01-19

Dina arbetsuppgifter
I rollen som Administratör har du ansvar för dialog med kunder och leverantörer gällande diverse ärenden. Du supporterar i olika administrativa uppgifter gällande projekt, ärenden och vardagliga arbetsuppgifter. Du arbetar lösningsorienterat och finns där som en hjälpande hand i kollegors vardagliga arbete.

• Dialog med kunder och leverantörer
• Ansvarar för diverse administrativa uppgifter
• Agera support till kollegor

Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Tidigare erfarenhet av administration
• God datorvana och teknisk kunskap
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift

OBS! Skriv ansökningskoden SHAD006 i övrig information.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SHAD006".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Snabb Jobb Sverige AB (org.nr 559455-1946)

Jobbnummer
9691354

