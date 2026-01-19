Administratör
2026-01-19
Publiceringsdatum2026-01-19
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Administratör har du ansvar för dialog med kunder och leverantörer gällande diverse ärenden. Du supporterar i olika administrativa uppgifter gällande projekt, ärenden och vardagliga arbetsuppgifter. Du arbetar lösningsorienterat och finns där som en hjälpande hand i kollegors vardagliga arbete.
• Dialog med kunder och leverantörer
• Ansvarar för diverse administrativa uppgifter
• Agera support till kollegor
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Tidigare erfarenhet av administration
• God datorvana och teknisk kunskap
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
