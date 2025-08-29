Administratör
Vi söker nu en administratör inom grundutbildning, vikariat, med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
Om jobbet
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av utbildningsadministration såsom program- och kursadministration samt övriga studieadministrativa ärenden. Arbetet innebär en viktig servicefunktion med många kontaktytor mot såväl personal, studenter som externa parter i syfte att stödja verksamhetens behov.
Det administrativa stödets arbete utförs enligt gällande rutiner och regler och vi arbetar ständigt med att utveckla processer och rutiner för en effektiv studieadministration med hög kvalitet. Som medarbetare inom avdelningen för verksamhetsstöd förväntas man vara flexibel och vid behov kunna gå in och arbeta med andra administrativa uppgifter än de som man normalt arbetar med.
Om dig
Vi söker dig som trivs med att arbeta strukturerat, är kvalitetsmedveten och har förmågan att självständigt planera, organisera och prioritera dina arbetsuppgifter. Du tycker om att samarbeta med andra och kan anpassa dig efter ändrade förutsättningar. För att lyckas i rollen ser vi att du också har god servicekänsla, ett prestigelöst förhållningssätt och förmågan att kunna arbeta med flera arbetsuppgifter parallellt. Du har lätt för att ta till dig ny information och trivs i ett arbete med omväxlande uppgifter.
Vid tillsättningen läggs mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi vill att du har:
• minst treårigt gymnasium, eller motsvarande utbildning
• erfarenhet av självständigt kvalificerat administrativt arbete
• goda kunskaper i Officepaketets standardprogram
• goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• god datorvana och systemförståelse då arbetet till stor del sker i våra administrativa system
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av liknande administrativa arbetsuppgifter inom universitet/högskola
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) som har verksamhet både i Norrköping och i Linköping. Du kommer att tillhöra Avdelningen för verksamhetsstöd där din arbetsplats både operativt och lokalmässigt är placerad i Linköping. Du arbetar i nära samarbete med institutionens lärare och forskare och ingår i ett team med kollegor som har motsvarande uppgifter inom andra delar av institutionen.
Läs mer om vår verksamhet här.
Om anställningen
Vikariat, heltid, oktober 2025 till augusti 2026 med möjlighet till förlängning.
Tillträde omgående.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
Publiceringsdatum2025-08-29Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 19 September 2025. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
HR samordnare
Gesine Ensle gesine.ensle@liu.se 013-28 21 42 Jobbnummer
9481777