Administratör 50%
Är du en noggrann administratör som är ute efter ett uppdrag på 50%? Har du ett strukturerat arbetssätt och uppskattar att analysera och korrigera fel i företagets system? Då har vi uppdraget för dig!
Uppdraget går ut på att i ett webbsystem ta emot, rätta och korrigera listor som genereras av en AI-robot. Listorna genereras genom inläsning av avtal. Listorna kommer att innefatta ett antal fel vilka behöver korrigeras innan överföring till SAP DMS görs. I uppdraget ingår Teamskontakt med AI-konsulten för att få utbildning i hur uppgiften ska lösas.
Vi ser att du som person är noggrann och detaljorienterad, samt har ett strukturerat och analytiskt arbetssätt. Vidare så ser vi att du är en teamspelare som inte räds för att ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Detta är ett konsultuppdrag på 50% med start 1/10-25 och kommer att fortlöpa till 30/9-26. Vi ser därför att du som söker antingen har en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studier, alternativt att du är ute efter en 50% tjänst. Ansökningar kommer hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ifall denna tjänst passar dig, sök redan idag!
Ansvarsområden
Gymnasieexamen
Datavana.
Tidigare erfarenhet av administrativt arbete
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
Vana av arbete i IT-miljöer och/eller med digitala verktyg
Tidigare erfarenhet av dokumenthanteringssystem
Tidigare erfarenhet av arbete där automatisering, digitalisering och AI förekommerOm företaget
