Administratör - Heltid

Hirely AB / Administratörsjobb / Karlstad
2026-06-19


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Publiceringsdatum
2026-06-19

Om tjänsten
Vi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en administratör för heltidsarbete i Karlstad. Det här är en roll för dig som trivs med att skapa struktur, har god organisationsförmåga och tycker om att vara en viktig stödfunktion i verksamheten.

Du kommer att arbeta i en varierad roll där administration, koordinering och service är centrala delar av vardagen. Rollen passar dig som är noggrann, lösningsorienterad och trivs med många kontaktytor.

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera, men innefattar bland annat:

Hantering av administrativa ärenden och dokumentation
Registrering och uppdatering av information i olika system
Hantering av inkommande e-post och telefonsamtal
Bokning och koordinering av möten, resor och aktiviteter
Kontakt med kunder, leverantörer och interna avdelningar
Arkivering och dokumenthantering
Administrativt stöd till chefer och medarbetare

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Har god administrativ och organisatorisk förmåga
Har god datorvana och lätt för att lära dig nya system
Är serviceinriktad och kommunikativ
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har förmåga att prioritera och hantera flera arbetsuppgifter samtidigt

Tidigare erfarenhet är inte ett krav – vi lägger stor vikt vid din inställning, ditt engagemang och din vilja att utvecklas.

Meriterande

Erfarenhet av administrativt arbete
Vana av Microsoft Office-paketet eller liknande administrativa system
Erfarenhet av kundservice eller koordinerande arbetsuppgifter
Eftergymnasial utbildning inom administration, ekonomi eller liknande område

Om anställningen

Heltid
Placering i Karlstad
Arbetstider enligt överenskommelse
Start enligt överenskommelse

Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
652 24  KARLSTAD

Arbetsplats
Talentry

Jobbnummer
9971433

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