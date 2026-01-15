Administrativ samordnare
Göteborgs universitet / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-01-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs universitet i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Lysekil
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden - från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi.
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi söker nu en administrativ samordnare. Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utgöra ett kvalificerat stöd för institutionsledningen vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, och då främst för prefekt. Du utgör även administrativt stöd i forskningsfrågor på övergripande institutionsnivå.
I arbetet ingår vidare
• Att hantera och granska olika typer av avtal.
• Att planera möten som institutionsråd, ledningsmöten och sektionsdialoger, samt att skriva protokoll och mötesanteckningar.
• Att administrera val vid institutionen.
• Att samordna stipendier.
• Att vara institutionens samordnare för diarieföring och arbeta med registrering av handlingar i diariet. I samband med detta ansvarar du för uppföljning och kontroll.
Allmänna administrativa uppgifter förekommer såsom inköp av kontorsmaterial, beställningar osv. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och anställningens innehåll och förutsättningar kan komma att förändras över tiden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom offentlig förvaltning eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Hög administrativ kompetens och god kunskap om administrativa rutiner samt god datorvana är ett krav. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom universitet och högskola samt kännedom om de regelverk som styr en statlig myndighet är meriterande. Erfarenhet av Göteborgs universitets administrativa system är meriterande.
Som person är du prestigelös med hög integritet. Du har ett brinnande engagemang för service och en utpräglad servicemedvetenhet. Du kan arbeta självständigt, är flexibel och har förmågan att ta egna initiativ för att hitta lösningar att utveckla och effektivisera det administrativa arbetet. Du är självgående, effektiv samt synnerligen noggrann och strukturerad.
Arbetet innebär många kontakter både internt och externt, vilket kräver att du har hög samarbetsförmåga samt trivs i kontakt med andra människor. Du är skicklig på att kommunicera och har god förmåga att uttrycka dig både i tal och skrift på svenska och engelska.
Särskild vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning, 100% av heltid, med placering tills vidare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Övrig information
Att vara statligt anställd har många fördelar, här är några av dem:
• 28-35 semesterdagar per år
• Som nyanställd har du rätt till semester redan under ditt första anställningsår
• Du får gå till läkare och tandläkare på betald arbetstid och vid sjukskrivningar över 14 dagar betalar arbetsgivaren sjukpenningtillägg
• Ersättning för läkemedelskostnader och läkarbesök
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och möjlighet till en friskvårdstimme per vecka
• Möjligheter till kompetensutveckling genom interna och externa utbildningar
• Flexibel arbetstid
• Möjlighet till distansarbete 2 dagar i veckan
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta administrativ chef Jessica Engström, tfn: 031-786 3375, epost: jessica.engstrom@neuro.gu.se
Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonen.
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokandeSå ansöker du
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-02-05
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), http://www.gu.se/ Arbetsplats
Göteborgs universitet Jobbnummer
9686373