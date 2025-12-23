Administrativ samordnare
2025-12-23
Intensivvårdsavdelningen, Jönköping
Vill du ha en nyckelroll i vårdens vardag och bidra till att verksamheten fungerar smidigt? Vi söker dig som trivs med administrativa uppgifter, arbetar självständigt och vill vara ett nära stöd till våra vårdenhetschefer.
Rollen som administrativ samordnare
I ditt uppdrag ingår att tillsammans med vårdenhetschefer utveckla förbättra och organisera verksamheten. Vara behjälplig i aktuella administrativa ärenden, ansvara för schema och schemaläggning samt bemanning av daglig drift. Du arbetar kontorstid, 40 timmar per vecka.
Vår personal är viktig för oss och de är en förutsättning för att vi skall kunna ge bästa möjliga vård till invånarna i Region Jönköpings län. Vi har och vill fortsätta ha ett gott samarbete med övriga kliniker på sjukhuset. Du blir en del av detta viktiga arbete.

Profil
Vi söker dig som trivs med personaladministrativa arbetsuppgifter och vill arbeta självständigt i en administrativ roll som stöd till våra vårdenhetschefer. I grunden har du en slutförd gymnasieutbildning och har du även en eftergymnasial utbildning inom administration ser vi det som positivt. Vårderfarenhet värderas högt. Du ska behärska god svenska i tal och skrift. Du är lösningsfokuserad, flexibel och har god samarbetsförmåga.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av administrationssystemet Heroma samt erfarenhet av schemaplanering och schemaläggning. Goda kunskaper i Officepaketet samt djupare kunskap i Excel är önskvärt.
Det är viktigt för oss att du tar eget ansvar för ditt arbete och självständigt driver dina processer framåt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Det är viktigt för dig att uppnå resultat i ditt arbete och planerar, organiserar och prioriterar bland dina uppgifter på ett effektivt sätt. Du är lugn och tillmötesgående i ditt bemötande och anstränger dig för att leverera lösningar på situationer som uppkommer i arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Tjänsten vi erbjuder dig är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Att vara medarbetare inom Region Jönköpings Län
Som medarbetare i Region Jönköpings län gör du skillnad för många - på riktigt. Oavsett yrke har vi alla samma uppdrag - att bidra till att göra livet bättre, roligare och friskare för länets alla invånare. I en stor organisation finns också stora möjligheter där vi samarbetar över gränserna och lär av varandra. Hos oss är kompetensutveckling inte bara utbildning, det är en del av det dagliga arbetet.
Har du frågor om tjänsten?
Är du intresserad av att veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Wiktoria Edvinsson telefon: 010-242 29 57, Anna Tunemar, 010-242 13 78 eller Ida Sandberg, 010-241 61 28.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 2026-01-16. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Vänligen bifoga CV med din ansökan. Observera att vi tagit bort det personliga brevet i den här rekryteringen, istället får du besvara några frågor som är aktuella för tjänsten. När du svarar på frågorna är det viktigt att du ger en rättvisande bild av dig själv. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)

Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K1481/25".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Region Jönköpings Län
Husargatan 4 (visa karta
Region Jönköpings län
