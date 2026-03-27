Administrativ personal för kommande uppdrag
Om kundföretaget
Just nu söker Konsultia medarbetare till framtida uppdrag hos våra kunder i Hälsingland. Du kommer få möjlighet att arbeta på en trevlig arbetsplats tillsammans med ett härligt gäng, du kommer också kunna knyta viktiga kontakter och skaffa dig ovärderlig arbetslivserfarenhet inför framtiden. Låter det spännande? Vänta inte med din ansökan!

Arbetsuppgifter
Vi ser gärna att du har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom industri, logistik eller produktion.
Exempel på möjliga roller är orderadministratör, produktionsadministratör, logistik- och transportkoordinator, inköpare, ekonomiassistent eller HR-assistent.
För just dessa tjänster kommer din personlighet och inställning vara en stor del av det vi tar hänsyn till i rekryteringsprocessen.Profil
För oss är din personlighet viktig. Vi söker dig som vill jobba utifrån våra värderingar genom att vara ansvarsfull, engagerad, kundfokuserad och utstråla arbetsglädje. Du har ett eget driv, är kreativ och nytänkande. Vidare har du en positiv attityd, är noggrann, ansvarstagande, kvalitetsmedveten och tycker om att lämna ifrån dig ett väl utfört arbete. Du ska kunna arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter men även arbeta bra i team tillsammans med andra.Om företaget
En stor del av framgångssagan Sverige möjliggjordes av industriföretagens framfart under 1900-talet. Arbetstillfällen skapades, skatteintäkter genererades och många bolag tog sig ut på en global marknad. Det vill vi ska fortsätta.
Konsultias bemanningslösningar hjälper industrin med kompetensförsörjning och produktion i balans. Genom schyssta villkor och en värderingsdriven företagskultur attraherar vi medarbetare som gör skillnad varje dag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag och har kollektivavtal. Du får marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Företaget är kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Konsultia har kontor i Borlänge, Bollnäs, Sundsvall, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå. Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), https://konsultia.se/
Fallsängesvägen 36C (visa karta
)
821 30 BOLLNÄS Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Samuli Helavuori samuli@konsultia.se +46 70 241 94 29 Jobbnummer
9822716