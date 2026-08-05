Administrativ koordinator
Onepartnergroup Väst AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-08-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onepartnergroup Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Har du ett öga för struktur, tycker om att ge god service och trivs i en roll där du får koordinera flera kontaktytor? Nu söker vi en administrativ koordinator till ett spännande uppdrag hos en internationell verksamhet där kvalitet, samarbete och kundfokus står i centrum.Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
I den här rollen blir du en viktig del av ett engagerat team som ansvarar för att kundernas beställningar hanteras effektivt och professionellt. Du fungerar som en länk mellan kunder och interna funktioner, där du ser till att orderflödet fungerar smidigt från beställning till leverans. Arbetet innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med bland annat lager, produktion och planering. Rollen passar dig som gillar varierande arbetsuppgifter, har ett lösningsorienterat arbetssätt och trivs i en administrativ miljö med högt tempo.
Exempel på arbetsuppgifter:
Registrera och administrera inkommande kundorder
Vara kontaktperson för kunder via telefon och e-post
Samordna leveranser tillsammans med interna avdelningar
Följa upp order och leveranser samt säkerställa att tidsplaner hålls
Hantera reklamationer och uppdatera kundinformation i affärssystem
Administrera utskick av prover och boka transporter
Informera kunder om sortimentsförändringar och annan relevant information
Bidra med övriga administrativa uppgifter och stötta verksamheten där behov finns
Ansvara för hantering av inkommande samtal via telefonväxeln
Vem är du?
Vi tror att du är en person som tycker om att skapa struktur och ge service med hög kvalitet. Du är ansvarstagande, flexibel och har lätt för att samarbeta med människor i olika funktioner. Samtidigt är du självgående, lösningsorienterad och tar gärna initiativ när det behövs. Du kommunicerar på ett tydligt och professionellt sätt och har ett genuint intresse för att bidra till en positiv kundupplevelse.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av administrativt arbete inom kundservice, orderhantering eller liknande
God vana av att arbeta i affärssystem och digitala verktyg
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet från logistik, försäljning eller tillverkande industri är meriterandeÖvrig information
Placering: Göteborg
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Kontorstid, måndag - fredag
Uppdrag: Inledningsvis under hösten med god möjlighet till förlängning
Du kommer bli anställd hos oss på OnePartnerGroup och uthyrd till vår kund.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du initialt kommer att bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och om allt går som planerat så kommer din anställning efter några månader fortsätta hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! 💙
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Rebecka Svensson på rebecka.svensson@onepartnergroup. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Väst AB
(org.nr 559041-3083), https://www.onepartnergroup.se/
412 63 GÖTEBORG Arbetsplats
OnePartnerGroup AB Kontakt
Rekryterare & Konsultchef
Rebecka Svensson rebecka.svensson@onepartnergroup.se +46723774920 Jobbnummer
10023514