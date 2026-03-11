Administrativ koordinator
2026-03-11
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Om oss
Välkommen till Närhälsan Fyrbodal mobilt vårdteam! Vi arbetar med specialiserad vård i hemmet, med fokus på vård av äldre och sköra patienter.
Vi söker nu en vikarie till vår centrala nyckelfunktion som Administrativ koordinator. Du utgår från Uddevalla, men kommer vid olika tillfällen behöva ta dig till våra noder i Munkedal och Tanum. På Närhälsan arbetar vi aktivt med att förbättra våra arbetssätt för att kunna möta både medarbetare och patientens behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Som administrativ koordinator är du verksamhetens ansikte utåt och ger ett professionellt och serviceinriktat bemötande. Du ansvarar för administrativa uppgifter såsom posthantering, behörighetsadministration, registrering i olika system och förrådshantering, samt har det lokala IT-ansvaret i rollen som LITA (Lokalt IT-ansvarig). En central del av arbetet är att ge tekniskt stöd till kollegor. Tillsammans med chef planerar du möten, schemaläggning och stödjer i att leda det dagliga arbetet.
Rollen är både självständig och bygger på ett nära samarbete inom teamet. Du bidrar aktivt till verksamhetens utveckling och till att skapa en god arbetsmiljö där ni stöttar varandra och arbetar med kontinuerliga förbättringar.
Tjänsten kommer även innefatta tjänstgöring som undersköterska framförallt under sommaren.
Om dig
Du är van att arbeta i team och har erfarenhet av arbete med administrativa uppgifter såsom Lokalt IT-ansvarig, schemaläggning etc.
Du har även god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper inom och intresse för att arbeta med digitalisering.
Du har dokumenterad utbildning till undersköterska.
Du har B-körkort.
Vi söker dig som tycker om att möta människor och ser patientkontakten som din största och viktigaste arbetsuppgift. Som person är du kommunikativ, har god samarbetsförmåga likaväl som du kan arbeta självständigt. Du tycker om variation i arbetet och har lätt för att växla mellan olika arbetsuppgifter. Eftersom arbetsbelastningen är varierande så är det viktigt att du klarar av att prioritera bland arbetsuppgifter. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.
Övrigt
Intervjuer sker löpande.
Tjänsten är ett vikariat på ca 14 månader med planerad start i Maj 2026.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Publiceringsdatum2026-03-11
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Närhälsan Fyrbodal Mobila teamet
Sara Nyman, Enhetschef 031-3426009
