Administrativ koordinator
Sveriges lantbruksuniversitet / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2025-10-03
Avdelningen för infrastruktur
Vår administrativa koordinator på avdelningen för infrastruktur på SLU är föräldraledig, vi söker nu en vikarie. Tycker du om att jobba med administrativa uppgifter i en mångfacetterad verksamhet, där du jobbar självständigt och har utrymme för att utveckla och förbättra processer? Då är du den vi söker.
Om jobbet
Den administrativa koordinatorns huvudsakliga uppgifter består i att analysera, genomföra, koordinera och utveckla avdelningens administrativa arbete som omfattar processer, verksamhetsmål, styrdokument, ledningssystem, rutiner samt utredningar inom avdelningens verksamhetsområden. Det kan handla om behov, inriktning och kvalitet av tjänster samt handläggning och dokumentation av olika beslut och övrigt utvecklingsarbete för verksamheten. En uppgift är att vara sekreterare vid mindre interna projekt.
I arbetsuppgifterna ingår även att stödja chefen för Infra i avdelningens övriga administrativa arbete. Du medverkar i olika grupperingar inom universitetet, handlägger och dokumenterar ärenden från dessa samt kommunicerar frågorna till verksamheten. Du är sekreterare för ISG och infrastrukturrådet samt hanterar uppgifter kopplat till försäkringar för Egendomsavdelningen. Att koordinera inkomna remisser och hantera avdelningens arkiv- och registratorkontakt är också en del av rollen. Du jobbar nära enhetscheferna på avdelningen i uppdrag där ett administrativt stöd behövs.
Din bakgrund
Vi söker dig som har adekvat högskoleutbildning för arbetsuppgifterna eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling, utredningar och analyser, helst i en myndighet eller i en större organisation. Du är öppen och kan kommunicera och skapa goda relationer. I övrigt krävs att du är strukturerad, noggrann, målinriktad och att du kan jobba såväl självständigt som i grupp.
Du ska dessutom:
• behärska svenska språket i tal och skrift
• ha goda kunskaper i engelska
• ha goda kunskaper i MS Office, främst Excel
• ha en god känsla för stöd och service
Det är meriterande om du har:
• arbetat med processer, lednings- eller kvalitetssystem
• erfarenhet från universitet eller lärosäte
• erfarenhet av projektarbete
• erfarenhet av att arbeta i SharePoint och public 360
Publiceringsdatum2025-10-03
Avdelningen för infrastruktur, Infra, är en del av det centrala verksamhetsstödet vid Sveriges lantbruksuniversitet. Infra har till uppgift att tillhandahålla kostnadseffektiva, anpassade och väl fungerande servicetjänster både lokalt på våra huvudorter Umeå, Uppsala och Alnarp där vi är representerade, men även att bidra till tjänsteutvecklingen för hela SLU. Övergripande hanterar avdelningen också lokalförsörjningsfrågor och hyresadministration samt vägleder och kompetensstödjer i miljö- och säkerhetsfrågor. Vi och våra medarbetare förväntas aktivt bidra till universitetets utveckling genom engagemang och initiativtagande. Infra har ca 120 medarbetare och omsätter årligen runt 110 Mkr.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Vikariat 12 månader
Omfattning:
100%
(med möjlighet till lägre omfattning)Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 27 oktober 2025Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Avdelningschef
Helen Åsbrink helen.asbrink@slu.se 076-145 71 98 Jobbnummer
9539428