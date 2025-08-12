Administrativ koordinator

Novinbygg AB / Administratörsjobb / Stockholm
2025-08-12


Publiceringsdatum
2025-08-12

Om företaget
Novinbygg AB är ett byggföretag med bas i Bromma som arbetar med snickeri, renovering, el och VVS. Vi är ett sammansvetsat team med bred kompetens och söker nu en ny kollega för att förstärka vår administrativa funktion.

Dina arbetsuppgifter
• Hantera offert- och fakturaprocesser, leverantörskontakter och orderläggning
• Underhåll och uppdatering av företagsdata, digitala register och interna system
• Enklare webbsidesuppdatering, presentationstillverkning och grafiska material
• Support till projektledare: dokumentation, tidsrapportering, kommunikation
• Administrativt stöd: e-post, kalenderhantering, reception / kundkontakt

Kvalifikationer
• Minst 2 års arbetslivserfarenhet i administrativ roll
• Goda kunskaper i Office-paketet, CRM eller liknande system
• Erfarenhet av enklare webbpublicering och grafisk design (ex. Canva, Photoshop)
• Mycket god engelska i tal och skrift; grundläggande svenska alternativt viljan att lära

Dina personliga egenskaper
Strukturerad, initiativrik och serviceinriktad. Förmåga att hantera flera parallella uppgifter i ett snabbt tempo. Självgående med lösningsorienterat mindset.
Vi erbjuder
• Dynamisk arbetsmiljö i ett mindre företag med plats för initiativ
• Möjlighet att påverka rutiner och strukturer
• Konkurrenskraftig lön och förmåner enligt kollektivavtal

Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev via Arbetsförmedlingen - urval sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: ansokan@novinbygg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Novinbygg AB (org.nr 556969-3236)
Stramaljvägen 24 (visa karta)
168 73  BROMMA

Kontakt
Bahram Gholinia Tabrizi
info@novinbygg.se
0739686901

Jobbnummer
9455720

