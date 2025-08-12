Administrativ koordinator
2025-08-12
Novinbygg AB är ett byggföretag med bas i Bromma som arbetar med snickeri, renovering, el och VVS. Vi är ett sammansvetsat team med bred kompetens och söker nu en ny kollega för att förstärka vår administrativa funktion.Dina arbetsuppgifter
• Hantera offert- och fakturaprocesser, leverantörskontakter och orderläggning
• Underhåll och uppdatering av företagsdata, digitala register och interna system
• Enklare webbsidesuppdatering, presentationstillverkning och grafiska material
• Support till projektledare: dokumentation, tidsrapportering, kommunikation
• Administrativt stöd: e-post, kalenderhantering, reception / kundkontaktKvalifikationer
• Minst 2 års arbetslivserfarenhet i administrativ roll
• Goda kunskaper i Office-paketet, CRM eller liknande system
• Erfarenhet av enklare webbpublicering och grafisk design (ex. Canva, Photoshop)
• Mycket god engelska i tal och skrift; grundläggande svenska alternativt viljan att läraDina personliga egenskaper
Strukturerad, initiativrik och serviceinriktad. Förmåga att hantera flera parallella uppgifter i ett snabbt tempo. Självgående med lösningsorienterat mindset.
Vi erbjuder
• Dynamisk arbetsmiljö i ett mindre företag med plats för initiativ
• Möjlighet att påverka rutiner och strukturer
• Konkurrenskraftig lön och förmåner enligt kollektivavtalSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: ansokan@novinbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Novinbygg AB
(org.nr 556969-3236)
Stramaljvägen 24 (visa karta
)
168 73 BROMMA Kontakt
Bahram Gholinia Tabrizi info@novinbygg.se 0739686901 Jobbnummer
9455720