Administrativ kampanjstöttning inom e-handel - deltid
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Solna
2026-01-22
Vi söker nu en noggrann och strukturerad person som vill stötta i kampanjadministration inom e-handel under hela 2026. Uppdraget är på deltid och passar dig som trivs med repetitiva arbetsuppgifter, arbetar självständigt och har hög detaljfokus.
Uppdraget innebär administrativ stöttning i kampanjhantering kopplat till dagligvaruhandelns onlineaffär. Du kommer att arbeta löpande med att lägga upp och vårda kampanjartiklar i affärssystem, med fokus på kvalitet och korrekthet. Arbetet sker med korta ledtider och kräver god uppmärksamhet då koder, artiklar och förutsättningar kan ändras från vecka till veckaPubliceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Löpande upplägg av kampanjartiklar (ca 60 kampanjer per vecka)
Administration och vård av artiklar i systemet Hybris
Säkerställa att rätt fält, koder och kampanjvillkor registreras korrekt
Följa förändringar i sortiment och kampanjlogik
Vara uppmärksam på avvikelser och ta kontakt vid behov av stöd eller vid upptäckta problem
Omfattning: deltid, ca 8 timmar per vecka
Period: Start så snart som möjligt, löper över hela 2026
Arbetstid: Flexibelt, främst förlagt till torsdag-fredag
Plats: Solna
Anställning: konsultanställning via SC
DETTA SÖKER VIKvalifikationer
Studerar på eftergymnasial nivå minst 50 % med minst 1,5 år kvar av studier och kan intyga det
Har tidigare arbetslivserfarenhet av liknande
Flytande i svenska
Mycket god noggrannhet och struktur med uppmärksam på detaljer och förändringa
Ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Klarar av perioder med tidspress och korta deadlines
Förmåga att arbeta självständigt med repetitiva uppgifter
Inte rädd för att ta kontakt och be om hjälp vid behov
Meriterande
Erfarenhet av Hybris eller Optimizer
Erfarenhet av kampanjadministration eller e-handel
