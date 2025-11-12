Administrativ handläggare, Enhet flerspråkighet
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Vi söker en erfaren och strukturerad administrative handläggare som vill bidra till att skapa effektiva processer för språkstöd och studiehandledning och schemaläggning. Rollen innebär ett nära samarbete med pedagoger, vårdnadshavare och ledning för att säkerställa att nyanlända barn och elever får det stöd de behöver.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en utvecklande roll där du får vara med och göra skillnad för barn och elever med olika språkliga bakgrunder. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar för inkludering och kvalitet i undervisningen.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Schemaläggning och hantering av ändringar i scheman
* Bokning av lokaler och förtäring inför konferenser och studiedagar
* Publicering av information i kalendern på medarbetarwebben
* Samordning av språkstöd och studiehandledning samt administration av ansökningar via e-tjänst
* Dialogmöten med rektorer i skola och förskola
* Stöd vid kartläggningar för nyanlända elever
* Övriga uppgifter enligt direktiv från chefKvalifikationer
Vi ser att du har erfarenhet av administrativt arbete och schemaläggning.
Övriga egenskaper erfarenhet som önskas för att lyckas bäst i tjänsten:
* Du är strukturerad, lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga
* Du har erfarenhet av Skola24, Edlevo och e-tjänster
* Du trivs med att arbeta i en dynamisk miljö med många kontaktytor
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289230". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/ Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Enhetschef flerspråkighet
Suzana Bilajac +46736659987 Jobbnummer
