Vikarierande underläkare till Onkologisk slutenvård över sommaren
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2026-06-19
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, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens onkologiska sjukvård på vårt världsledande sjukhus? Bli del av vårt team och arbeta tätt med våra kollegor och patienter och var med i utvecklingen av specialiteten. Ser du möjligheten i denna utmaning? Sök nu och bli en del av oss!
Du erbjuds
en möjlighet att delta i den onkologiska utvecklingen på Karolinska
en utomordentligt gedigen handledning från våra medarbetare
Du kommer självklart även ha möjlighet att ta del av de generella erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder.Publiceringsdatum2026-06-19Om tjänsten
Du kommer att arbeta inom onkologisk slutenvård med en rad olika diagnoser bla lung-, bröst-, huvud-, hals-, gynekologisk-, urologisk- och gastrointestinalcancer.
Du arbetar inom ett stort team med specialister och andra underläkare, omvårdnadspersonal och administratörer inom slutenvården.
Det är en hög patientomsättning som bidrar till en mycket snabb inlärning av komplexa onkologiska- och intermedicinskaproblem.
Tjänsten är ett vikariat på heltid (100%) under 4 månader med placering i Solna.
Vi söker dig som
är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.
arbetar bra med andra. Är lyhörd och smidig; lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt, är prestigelös nog att rycka in där det behövs.
har förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.
ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.KvalifikationerKvalifikationer
Läkarexamen
Meriterande:
Tidigare erfarenhet inom svensk sjukvård
Erfarenhet av handledning och undervisning av yngre kollegor
Egen forskning uppmuntras
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan – Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Du kan läsa mer om vårt uppdrag inom vård, forskning och utbildning här.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största områdena inom sjukhuset. Vi utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdomar.
Här kan du läsa mer om oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Cancer, Huvud, Hals, Lung, Hudcancer Kontakt
MD PhD
Olof Hjorthorn olof.hjorthorn@regionstockholm.se Jobbnummer
9971399