Administrativ enhetschef
Region Jönköpings län / Sjukvårdschefsjobb / Jönköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Jönköping
2026-07-13
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Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov
Välkommen till Medicinkliniken och forma framtidens vårdadministration genom ett ledarskap som gör skillnad för både patienter och medarbetare.
Rollen som administrativ enhetschef
Som administrativ enhetschef har du en viktig roll i att leda, utveckla och samordna den vårdadministrativa verksamheten inom Medicinkliniken. Tillsammans med dina medarbetare och övriga chefer bidrar du till att skapa effektiva administrativa processer som ger bästa möjliga stöd till den kliniska verksamheten och en god vård för våra patienter.
I uppdraget ingår personal-, arbetsmiljö-, verksamhets- och budgetansvar för den vårdadministrativa enheten. Du leder det dagliga arbetet samt arbetar strategiskt med verksamhetsutveckling samt driver förbättringsarbete i nära samverkan med klinikens ledning och andra verksamheter. En viktig del av rollen är att skapa engagemang, delaktighet och goda förutsättningar för medarbetarnas utveckling. I din roll kommer du också vara betydelsefull i klinikens ledningsarbete.
Din blivande arbetsplats
På den vårdadministrativa enheten arbetar ett 30-tal vårdadministratörer som stödjer åtta olika sektioner med olika inriktningar och leds av den administrativa enhetschefen med stöd av en biträdande enhetschef. Den vårdadministrativa enheten är en viktig del av verksamheten och bidrar med kompetens och service som gör skillnad för både patienter och medarbetare.
Medicinkliniken är en dynamisk verksamhet med bred internmedicinsk kompetens och ett starkt fokus på kvalitet, samarbete och utveckling. Här arbetar medarbetare från flera olika professioner tillsammans för att ge patienterna en trygg, säker och personcentrerad vård.
Läs gärna mer om medicinkliniken här: Medicinkliniken (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-lanssjukhuset-ryhov/medicinkliniken-som-arbetsplats/)Publiceringsdatum2026-07-13Profil
Vi söker dig som
• är utbildad vårdadministratör med erfarenhet från yrket
• har goda kunskaper och erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic
• har dokumenterad chefserfarenhet med personalansvar
• har god förståelse för hälso-och sjukvårdens administrativa processer
• uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
• har god vana och förståelse för system och digitala arbetsverktyg
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper för rollen. Du är en trygg och närvarande ledare som bygger förtroende genom ett tydligt och inkluderande ledarskap. Vidare arbetar du strukturerat, har god förmåga att prioritera och är van att ta initiativ. Som person är du serviceinriktad och har ett professionellt bemötande där du ser värdet av att ge ett gott stöd till både medarbetare, chefer och verksamheten i stort. Du har ett strukturerat förhållningssätt, är kommunikativ och har en god samarbetsförmåga. Med ett lösningsorienterat förhållningssätt driver du utveckling och förbättringsarbete samtidigt som du har förmåga att prioritera och fatta välgrundade beslut.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka och utveckla den vårdadministrativa verksamheten. Du får leda en kompetent medarbetargrupp och bidra till att skapa effektiva arbetssätt och en hållbar arbetsmiljö.
Som chef hos oss får du stöd i ditt uppdrag genom introduktion, chefsutveckling och tillgång till stödfunktioner inom bland annat HR, ekonomi och verksamhetsutveckling. Vi arbetar tillsammans utifrån våra värderingar med fokus på samarbete, kvalitet och ständiga förbättringar.
Du blir en del av Medicinklinikens ledningsgrupp och får ett nära samarbete med engagerade chefskollegor och olika professioner.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid i din grundprofession med chefsförordnande på fyra år med möjlighet till förlängning.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen.
Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Jonas Lind, verksamhetschef
Telefonnummer: 010-242 63 44, jonas.lind@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 23 augusti 2026. Varmt välkommen med din ansökan!
Rekryteringsprocessen består av ett första urval, intervjuer, referenstagning samt personlighets -och kapacitetstest som tillämpas vid chefstillsättningar.
Intervjuer är preliminärt planerade till v. 36-38. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M1009/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
10000533