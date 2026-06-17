Administrativ chef till Rålambshovsskolan
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2026-06-17
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Rålambshovsskolan är en kommunal 7–9 skola på Kungsholmen med cirka 410 elever. Skolan erbjuder en tillgänglig, aktiv och trygg lärmiljö där lärandet alltid står i fokus. Det pedagogiska arbetet präglas av varierad och motiverande undervisning där engagerade lärare utmanar och inspirerar varje elev att nå sin fulla potential. Rålambshovsskolan är en skola med stolta traditioner och tydlig utvecklingsvilja – en dynamisk miljö där både elever och medarbetare får växa.
Som teknikdiplomerad skola arbetar enheten med modern teknik som 3D-skrivare, robotik och programmering för att väcka skaparlust och upptäckarglädje. Rålambshovsskolan har dessutom en stark projektprofil med internationella samarbeten, bland annat via Nordplus och Erasmus+, vilket ger eleverna möjlighet att utveckla sina språkkunskaper och samarbeta med ungdomar från hela världen.
Nu söker vi en administrativ chef som tillsammans med oss ska fortsätta utveckla vår fina skola! Läs gärna mer om skolan här.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Stockholms stad har du möjlighet till friskvård och du kan köpa stadens motions- och simhallskort till subventionerat pris. Under vissa förutsättningar har du möjlighet att byta semesterlönetillägg mot fler semesterdagar. Läs mer om våra förmåner här.
Som ny chef inom Stockholms stad erbjuds du chefsintroduktion och genom stadens nätverk fördjupar du dig inom olika kunskapsområden och bygger värdefulla relationer. Läs mer här.
Din roll
Som administrativ chef på Rålambshovsskolan är du en del av skolans ledningsorganisation tillsammans med rektor och biträdande rektorer. Du är närmaste chef för ca 10 medarbetare som består av kök, vaktmästeri och andra servicefunktioner. Det innebär att du ansvarar för medarbetarsamtal, lönesamtal, kompetensförsörjning, kompetensutveckling och arbetsmiljö för dessa. Som administrativ chef arbetar du nära skolledningen i ett verksamhetsnära ledarskap utifrån skolans målsatta arbete.
I uppdraget ingår att bibehålla samt förfina goda rutiner i en idag välfungerande skolorganisation där du ansvarar för att effektivisera skolans ekonomi och administrativa processer så att vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för våra elevers lärande. Det är viktigt att du ser förändring som en möjlighet, är kreativ och tycker om att jobba med ungdomar och skapar förutsättningar för elevers delaktighet Som administrativ chef har du en viktig roll för att skapa en god fysisk och social arbetsmiljö för medarbetare så väl som skolans elever. Livsmedelshantering i ditt ansvarsområde. Rollen ställer krav på förmågor som flexibilitet samt ett lösningsfokuserat och ansvarstagande förhållningssätt. Du behöver vara självgående, kreativ och ha en förmåga att växla mellan operativt och strategiskt arbete. Du leder och coachar din personal genom ett närvarande och pedagogiskt ledarskap.
Vi söker dig som kan kombinera din expertis inom ekonomi och administration med en förståelse för skolans vardag.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi. Alternativt annan utbildning kombinerad med erfarenhet som sammantaget bedöms likvärdig.
Mycket god förståelse för och erfarenhet av att lägga budget, budgetuppföljning, prognoser och ekonomiska analyser.
Chefserfarenhet med medarbetaransvar inom ett för tjänsten relevant område.
Vana att driva arbetet för en god arbetsmiljö och leda processer runt delegerat arbetsmiljöansvar.
God digital kompetens och förmåga att arbeta i olika system.
Det är meriterande om du har:
Någon form av ledarskapsutbildning som är relevant för tjänsten.
Läst en pedagogisk utbildning på högskola eller universitet.
Vana av administration kopplat till drift och underhåll av fastigheter.
Grundläggande kunskap och erfarenhet av hur man leder, driver utveckling och fattar beslut inom skola och offentlig förvaltning.
Erfarenhet av facklig samverkan och samordning av det systematiska arbetet kring SAM och SKA.
Erfarenhet av att arbeta i Stockholm stad.
Kunskap om dokumenthantering och arkivering.
Vana av att ansvara för kök och livsmedelshantering.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och motivation för tjänsten.
Rekryteringsprocessen består av intervjuer, arbetspsykologiska tester samt referenstagning. För att kunna anställas inom Stockholms stads skolor måste du uppvisa utdrag från polisens belastningsregister. Vi undanber oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal i Stockholms stad. Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Gjörwellsgatan 13 (visa karta
)
112 60 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Rålambshovsskolan Kontakt
Tillträdande rektor
Eva Andersson eva.andersson@edu.stockholm.se 0761249983 Jobbnummer
9969120