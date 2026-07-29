Rehabassistent Falu lasarett
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Behandlingsassistentjobb / Falun Visa alla behandlingsassistentjobb i Falun
2026-07-29
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Fysioterapi Dalarna är en länsövergripande enhet inom Region Dalarna som bedriver fysioterapiverksamhet på lasaretten i Falun, Ludvika och Mora. I Falun finns arbetsgrupperna Akutmedinska verksamheter, Opererande verksamheter samt Geriatrik, rehabilitering och reumatologi.
Falun är en härlig stad och närheten till en fantastisk natur och aktiviteter skapar goda möjligheter att kunna leva ett aktivt liv. Välkommen till Falun | Visit DalarnaPubliceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta med oss på Fysioterapin i Falun i Opererande verksamheter. Vi träffar främst patienter inom slutenvård men assistering vid gruppträning kan också vara aktuellt. Som rehabassistent är du en viktig del i teamet kring patienten och arbetar i nära samverkan med fysioterapeuterna i arbetsgruppen men även självständigt. Arbetet är varierat och du får möjlighet att med din kompetens bidra till patientens vård och rehabilitering.
Vi är en välkomnande enhet bestående av fysioterapeuter/sjukgymnaster och rehabassistenter med bred kompetens och stor vilja att utveckla verksamheten. Du erbjuds inskolning, utbildning och kompetensutveckling utifrån dina erfarenheter och det behov vi ser inom verksamheten. Alla anställda inom Region Dalarna erbjuds att ta del av ett årligt friskvårdsbidrag. Tjänsten är ett vikariat med eventuell chans till förlängning. Tjänstgöringsgrad är 100 %, dagtid måndag-fredag. Önskar man jobba deltid är det också möjligt. Tillträde enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan till oss på Fysioterapin i Falun!KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska som har gått Vård- och omsorgsprogrammet eller yrkespaketet Vård och omsorg på vuxenutbildningen
Har diplom från Vård- och omsorgscollege
Har fysiska förutsättningar att arbeta med aktiva förflyttningar
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av arbete inom specialiserad vård
Rehabiliteringsassistentutbildning
Vidare ser vi att du som söker har god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt i svenska språket. Du bemöter andra professionellt och har god samarbetsförmåga. Du är ansvarstagande och kan prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:689". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Anna Wångersjö anna.wangersjo@regiondalarna.se 023-492943 Jobbnummer
10015134