Boendestödjare till Cervins gruppbostad LSS i Spånga
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2026-07-29
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Vi på Frösunda Omsorg söker dig som vill jobba som boendestödjare på Cervins gruppbostad, en LSS gruppbostad i Spånga.Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som boendestödjare på Frösunda?
Som boendestödjare arbetar du på något av våra boenden med att stödja, motivera och stimulera individens egen förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Du arbetar för att ge varje kund ett individuellt anpassat stöd som hjälper dem att skapa struktur, rutiner och planering i deras vardag.
Boendestödet beviljas för personer med olika typer av funktionsvariationer, det är därför individernas färdigheter, behov och utveckling som styr våra insatser. Målet är att skapa förutsättningar till ett aktivt och meningsfullt liv i en trygg och trivsam miljö.
I arbetsuppgifterna för en boendestödjare förekommer dokumentation, upprättande av genomförandeplaner och kontaktmanskap.
Exempel på arbetsuppgifter:
Vardagssysslor som städning, handling, matlagning, bäddning
Dokumentering och rapportering
Utflykter, promenader, träning och aktiviteter
Personlig omvårdnad som hygien, dusch, toalettbesök, stöttning, social närvaro
Stötta och motivera kunden för ökad självständighet i sin vardag
Arbetstiderna är förlagda efter kundernas behov och varierar mellan dag, kväll, både vardagar och helger.
Om Cervins
Cervins gruppboende är beläget i Bromsten, Spånga, och vänder sig till vuxna personer med förvärvad hjärnskada. Boendet består av sex moderna lägenheter och trivsamma gemensamhetsutrymmen där de boende kan umgås och delta i aktiviteter utifrån sina egna önskemål.
Vi arbetar personcentrerat med fokus på delaktighet, självständighet och en meningsfull vardag. Som medarbetare på Cervins blir du en del av ett engagerat team där samarbete, kvalitet och ett gott bemötande står i centrum. Tillsammans skapar vi en trygg och utvecklande miljö för både boende och medarbetare.
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta med människor och har stark känsla för service. Samt att du har lätt att samarbeta med andra och har en förmåga att vara flexibel och lyhörd när det behövs.
Vi ser gärna att du är undersköterska, barnskötare eller har en annan likvärdig utbildning.
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med LSS och har omsorgsvana.
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har god fysisk förmåga.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning i sex månader.
Omfattning: 80–100 %. Flera tjänster finns tillgängliga.
Tillträde: Enligt överenskommelse, gärna från september 2026.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
E-postadress: Jenny.lindzen@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8142930-2121536". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Omsorg AB
(org.nr 556509-2482), https://jobb.frosunda.se
Cervins väg 15 (visa karta
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163 42 SPÅNGA Arbetsplats
Frösunda Omsorg Jobbnummer
10015146