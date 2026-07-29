Vi söker CNC-operatör till vår kund Kilkanen Oy
Bolt.Works Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Umeå Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Umeå
2026-07-29
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bolt.Works Sverige AB i Umeå
, Vindeln
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Kilkanen Oy är ett familjeföretag med lång erfarenhet, grundat 1969. Våra kunder är ledande globala tillverkare av maskiner, motorer och utrustning inom bland annat marin-, energi-, olje- och gasindustrin. Vi är en del av Leinolat Group tillsammans med fyra andra företag inom metallindustrin.
Hos oss får du arbeta i en internationell miljö – cirka 85 % av koncernens produktion exporteras till kunder över hela världen. År 2025 omsatte koncernen 57 miljoner euro. Koncernstrukturen ger möjlighet att flexibelt byta arbetsuppgifter mellan företagen utifrån dina intressen och kompetenser. Vi uppmuntrar också våra medarbetare att vidareutbilda sig och utveckla sina kunskaper.
I rollen får du arbeta med flera olika moment inom maskinbearbetning. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat svarvning, fräsning och andra bearbetningsarbeten beroende på produktionens behov. Arbetsstyckena varierar i storlek och seriestorlekarna ligger vanligtvis mellan 1 och 200 detaljer, vilket gör arbetet omväxlande och utvecklande.Publiceringsdatum2026-07-29Profil
För tjänsten behöver du kunna läsa ritningar, ha kunskaper i mätteknik samt ett intresse för mångsidig maskinbearbetning. Erfarenhet av styrsystemen Fanuc och Mazatrol är meriterande.
Tjänsten passar även dig som är i början av din karriär. Du kan söka direkt efter avslutad utbildning eller om du redan har arbetslivserfarenhet. Det viktigaste för oss är att du har ett genuint intresse för maskinbearbetning, en vilja att lära dig nya saker och ett engagerat arbetssätt.
Vi erbjuder:
Vi erbjuder en långsiktig anställning i en kompetent och utvecklingsinriktad arbetsmiljö. Du får en grundlig introduktion och blir en del av ett trevligt arbetslag. Anställningen är tillsvidare.
Arbetet utförs på produktionsanläggningen i tvåskift mellan klockan 06.00 och 22.00.
Du är välkommen att söka även om du bor längre bort. Vi hjälper dig att komma igång genom att stötta dig i att hitta bostad i Vasaregionen.
Tillsvidareanställning.
Fri tillgång till gym.
Lön enligt kollektivavtal, baserad på din kompetens och erfarenhet.
Möjlighet till bonus utöver lönen för väl utfört arbete.
Företagshälsovård via Terveystalo från första arbetsdagen.
Tillgång till Bolts egen app där du enkelt kan hantera dina anställningsärenden.
Arbetet börjar så snart lämpliga kandidater har hittats, under augusti–september. Anställningen inleds via Bolt.Works, med målsättningen att övergå till en anställning hos Kilkanen Oy efter sex månader.
Om tjänsten låter intressant är du välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt, eftersom intervjuer genomförs redan under ansökningstiden. För mer information, kontakta Maja Lund på +46766645666 eller maja.lund@bolt.work
s Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolt.Works Sverige AB
(org.nr 559509-2122) Jobbnummer
10015152