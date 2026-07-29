Hotellreceptionist och frukostvärd
Lidköping Hotell Aktiebolag / Receptionistjobb / Lidköping Visa alla receptionistjobb i Lidköping
2026-07-29
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Hotellreceptionist & frukostvärd/värdinna
Best Western Plus Edward Hotel är beläget i Gamla staden, ett stenkast från Limtorget. Vi erbjuder det där lilla extra, där varje detalj är noggrant utvalt för att skapa en harmonisk atmosfär.
Hotellet ingår i BWH Hotels som är världens största hotellkedja där både gäster och anställd får ta del av förmåner.
Vill du vara en del av ett mindre hotell där gästen alltid står i centrum och där vi hjälps åt över avdelningarna? Då kan du vara vår nästa kollega!
Vi söker nu en engagerad och positiv medarbetare till en kombinerad tjänst som frukostvärd och hotellreceptionist.
Hos oss är ingen dag den andra lik. Ena dagen välkomnar du gäster vid incheckning, nästa dag dukar du upp en härlig frukostbuffé eller hjälper gäster med tips om närområdet. Därför söker vi dig som gillar variation och tycker om att ge det lilla extra.Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Ta emot och hjälpa våra gäster i receptionen.
In- och utcheckning.
Bokningar via telefon, e-post och bokningssystem.
Besvara frågor och ge bästa möjliga service.
Förbereda, servera och hålla ordning på vår frukostbuffé.
Enklare städning och förberedelser i frukostmatsalen.
Bidra till att hotellet känns välkomnande och trivsamt för både gäster och kollegor.
Vi tror att du
Är serviceinriktad och tycker om att möta människor.
Har ett positivt bemötande och ett stort eget driv.
Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter.
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Är noggrann, ansvarstagande och gillar ordning och reda.
Talar och skriver svenska och engelska. Ytterligare språk är meriterande.
Har god datorvana. Erfarenhet av hotell- eller receptionsarbete är meriterande, men din personlighet är minst lika viktig.Om tjänsten
Cirka 85%.
Arbetstiderna varierar och innefattar tidiga morgnar, dag-, kvälls- och helgpass.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett litet team där vi stöttar varandra och har nära till skratt. Vi tror på personligt bemötande, både mot våra gäster och våra kollegor. Här får du ett varierande arbete med stort eget ansvar och möjlighet att utvecklas inom hotellbranschen.
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev. Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att söka – tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: jobb@edwardhotel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist/frukost". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lidköping Hotell Aktiebolag
(org.nr 556402-4981)
Skaragatan 7 (visa karta
)
531 32 LIDKÖPING Arbetsplats
Edward Hotel Kontakt
Hotel Manager
Moa Ljungdahl 0510-79 00 00 Jobbnummer
10015147