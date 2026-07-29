Stödassistenter till Kristberg gruppbostad
Motala kommun, Boende LSS Kristberg / Vårdarjobb / Motala Visa alla vårdarjobb i Motala
2026-07-29
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Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Utförare LSS och socialpsykiatri med drygt 350 tillsvidareanställda är en utförarverksamhet riktad till barn, ungdomar och vuxna. Vi styrs bl.a. av LSS, SoL och HSL och har verkställighetsansvar för insatser reglerade av dessa lagar. Verksamheten genomsyras av att vi sätter individen i centrum och att vi samverkar för att kunna tillgodose individens behov. Verksamheten har ett stort kundfokus, god serviceanda och ger förutsättningar för ett gränsöverskridande arbete som är både inspirerande och kompetensutvecklande.
Gruppbostad Kristberg 305 är belägen i en vacker naturmiljö, ute på landet, en bit i utanför Motala.
Här arbetar vi med lågstimuli, kontinuitet och tydliga strukturer för våra boende och personal. Boendet består av 6 lägenheter i nyskick. Ett gemensamhetsutrymme för socialt umgänge, samt personalrum.
12 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Som stödassistent arbetar du med att ge stöd och stöttning till brukare med varierande behov på grund av sin funktionsnedsättning. Du arbetar för att tillgodose brukarens behov utifrån beviljad insats och genomförandeplan. Arbetet grundas i LSS värdegrund vilket innebär att den enskildes behov, delaktighet och självbestämmande värderas högt. Som stödassistent utför du uppgifter såsom omsorg och omvårdnad för att brukare ska kunna tillgodogöra sin vardag och få sina behov tillgodosedda. Detta görs genom att arbeta med sociala hälsofrämjande aktiviteter såsom hjälp med vardagliga sysslor. Det kan innebära att du är tillgänglig som ett muntligt stöd och vägleder brukare i deras vardag samtidigt som du praktiskt stöttar dem genom att exempelvis handla, skriva listor, strukturera dagen, städa, laga mat eller ta hand om personlig hygien.Kvalifikationer
Utbildning: Du har gymnasial utbildning, vård- och omsorgsprogrammet eller barn-och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Svenska tal och skrift: Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
B-körkort
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande
Du är trygg i dig själv, står upp för dina åsikter och har mod att säga ifrån vid behov. Du har förmågan att skilja på sak och person och kan känna dig säker även i osäkra sammanhang.
Du har lätt för att sätta sig in i andras situation. Du lyssnar, förstår och visar hänsyn. Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande.
Du har lätt för att anpassa, utveckla och lära dig nytt efter förändrade krav, förutsättningar eller omständigheter. Du ser möjligheter i ändringar och kan också ändra ditt synsätt och förhållningsätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.
Arbetstid: Tjänsten innebär arbete på dagar, kvällar och helger och / eller nattjänstgöring
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337150". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala Kommun
(org.nr 212000-2817)
591 86 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Motala kommun, Boende LSS Kristberg Kontakt
Enhetschef
Karin Sjöberg karin.sjoberg@motala.se +46141228954 Jobbnummer
10015140