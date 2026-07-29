Medarbetare på heltid eller deltid till Sushikungen
Sushikungen Bar & Café AB / Restaurangbiträdesjobb / Huddinge Visa alla restaurangbiträdesjobb i Huddinge
2026-07-29
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sushikungen Bar & Café AB i Huddinge
Vill du bli en del av ett glatt team och arbeta med japansk mat av högsta kvalitet? Sushikungen Bar & Café AB har funnits i hjärtat av Kungens Kurva sedan 2010. Vår vision är enkel: vi serverar hälsosam mat och erbjuder alltid bästa möjliga service i en trivsam atmosfär. Just nu söker vi ytterligare två engagerade medarbetare på hel- eller deltid.
DINA ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att få en varierad vardag där du arbetar med allt som hör restauranglivet till. I rollen ingår bland annat:
• Gästservice: Ta emot beställningar, stå i kassan och servera
• Kök & förberedelser: Förbereda enklare varmrätter, ingredienser och såser.
• Restaurangvård: Plocka disk och hålla rent och snyggt i lokalen.
• Utkörning: Leverera mat till våra gäster vid behov (om du har körkort).
• Teamwork: Alltid vara behjälplig i teamet där det behövs för stunden.
VEM ÄR DU?
För att trivas hos oss tror vi att du är en positiv, utåtriktad och flexibel person som trivs med högt tempo. Du tar egna initiativ och sprider god energi till både gäster och kollegor.
Våra krav:
• Du kan kommunicera på svenska eller engelska för att kunna prata med gäster och kollegor.
• Du är en lagspelare och har lätt för att samarbeta i team.
Det är meriterande om:
• Du har B-körkort (inget krav, men ett stort plus för våra matleveranser).
• Du bor i närområdet (underlättar vid flexibla arbetstider, men det är inget krav).
VAD VI ERBJUDER
• Full upplärning: Tidigare restaurangerfarenhet är inget krav – vi lär upp dig på plats så länge du har rätt inställning!
• God arbetsmiljö: En stabil arbetsplats med ett härligt team där vi stöttar varandra.
ANSÖKAN
Passar beskrivningen in på dig? Skicka din ansökan med CV till jobb@sushikungen.com
. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar via e-post.
Sista ansökningsdatum är den 15 augusti. Varmt välkommen med din ansökan!
Observera att vi håller löpande intervjuer och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: jobb@sushikungen.com Arbetsgivare Sushikungen bar & café AB
(org.nr 556804-8317)
Tangentvägen 2 (visa karta
)
141 70 KUNGENS KURVA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sushikungen Bar & Café AB Jobbnummer
10015144