Vi söker nya samarbetspartners över hela Sverige!
Yagobi, Fahima Mahbub / Personaltjänstemannajobb / Borås Visa alla personaltjänstemannajobb i Borås
2026-07-29
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Yagobi, Fahima Mahbub i Borås
Vi söker nya samarbetspartners över hela Sverige!
Driver du eget företag och brinner för att hjälpa människor vidare till jobb eller studier?
Kanske arbetar du redan idag med rekrytering, coachning, utbildning, bemanning eller andra arbetsmarknadsinsatser – eller så vill du ta nästa steg och utveckla din verksamhet tillsammans med oss.
Vi söker engagerade företagare som vill bygga ett långsiktigt samarbete och göra verklig skillnad för människor på arbetsmarknaden.
Det är en fördel om du:
✔️ Driver eget företag.
✔️ Har ett lokalt nätverk av arbetsgivare.
✔️ Har erfarenhet av att arbeta med människor, rekrytering, coachning eller liknande.
Låter det intressant, eller känner du någon som skulle passa?
Hör gärna av dig via DM eller på:
📧 Fahima@riseone.se
Dela gärna inlägget så att det når rätt personer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Fahima@riseone.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yagobi, Fahima Mahbub Arbetsplats
RiseOn Jobbnummer
10015135