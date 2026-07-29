Grundskollärare F-3 till Bergaskolan
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2026-07-29
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Ref: 20261738Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är lärare för F-3 till Bergaskolan!
Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling i årskurs 2. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du kommer att undervisa elever i grundskolans åk F-3 där du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra. I din roll som mentor har du ett specifikt ansvar över en grupp elever som du därigenom får möjligheten att följa närmre i deras utveckling och personliga mognad. Som mentor informerar och håller du elevens vårdnadshavare underrättade om elevens utveckling genom regelbundna utvecklingssamtal.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot årskurs F-3 gärna med en bred behörighet. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare ser vi det som meriterande. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Bergaskolan är en stor F-9 grundskola med tillhörande fritidshem. Det finns även två klasser inom anpassad grundskola för de äldre eleverna och tillhörande korttidsvistelse. Våra lokaler är väl anpassade för den verksamhet som verkar inom dem. Närheten till Limhamns idrottsplats och idrottshall är något vi utnyttjar väl. Inför hösten - 26 strukturerar skolan om sin arbets- och utvecklingsorganisation där de biträdande rektorerna i större utsträckning kommer att ges möjlighet att arbeta nära sina ansvarsområden. Rektor leder den samlade elevhälsan där skolsköterskor, kuratorer, syv och specialpedagoger ingår. Även speciallärare är en del av EHT när det gäller kunskapsutveckling och uppföljning. Vårt pedagogiska fokus ligger på språk- och kunskapsutvecklande arbete som ska genomsyra hela skolan. I våra tidigare skolår satsar vi starkt på att möta alla våra elever och ett tydligt fokus ligger på läsa-, skriva och räkna. På Bergaskolan arbetar vi aktivt för att varje elev ska trivas och känna trygghet. Lika viktigt som att våra elever trivs och mår bra är det viktigt att våra medarbetare har tydliga uppdrag som följs upp och arbetslag som stöttar varandra och arbetar tillsammans mot våra mål. Skolledningen arbetar nära arbetslagen för ett gemensamt och fokuserat pedagogiskt ledarskap som leder till trygg skola och goda resultat för så väl elev som personal.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: SnarastÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261738". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Bitr. rektor
Anna Perevski anna.perevski@malmo.se +46721609525 Jobbnummer
10015148