Administrativ chef till Beckombergaskolan
2025-08-07
Välkommen till oss
Beckombergaskolan är en omtyckt F-6 skola som ligger naturskönt i utkanten av Bromma.
Skolan har cirka 520 elever och cirka 70 anställda. Här arbetar kompetenta och lösningsinriktade medarbetare med stort intresse och engagemang för elevernas utveckling och lärande. Elever, personal och vårdnadshavare trivs med vår skola.
Beckombergaskolan är en välorganiserad skola med goda rutiner och arbetssätt. Skolan har fina lokaler och en fantastisk skolgård med plats för organiserade aktiviteter och kreativ lek på rasterna.
Restaurang Matlunden har eget tillagningskök och serverar varmrätt, soppa och salladsbord varje dag.
Läs mer om vår skola här
Vi erbjuder
Som ny chef inom Stockholms stad erbjuds du chefsintroduktion och möjlighet att fördjupa dig inom olika kunskapsområden genom stadens nätverk. Du får även möjlighet till semesterväxling, flextid och friskvårdsbidrag.
Din roll
Vi söker dig, som tillsammans med skolledning och personal, vill vara med och vidareutveckla Beckombergaskolan.
Som administrativ chef är du en del av skolans ledningsorganisation. Du är ett stöd för rektor när det gäller att utveckla och förvalta en effektiv och ändamålsenlig organisation på skolan.
Du bidrar i arbetet med skolans strategiska och långsiktiga utveckling. Du ansvarar vidare för budget-, uppföljnings- och planeringsprocessen samt för eventuella upphandlingar. I egenskap av närmaste chef för administrativ personal samt service- och kökspersonal ansvarar du för ledning, personal- och verksamhetsutveckling inom dina ansvarsområden. Du ansvarar för skolans dokumenthanteringsfrågor samt extern och intern kommunikation. Du ansvarar för stöd avseende elev- personal- och ekonomiadministration till skolan i syfte att avlasta kärnverksamheten. Vidare ingår ett ansvar för administration och budget för skolfastigheten avseende drift och underhåll. I rollen ingår att stödja rektor i samordningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för skolan.
Din kompetens och ditt ledarskap
I ditt ledarskap har du förmåga att vara tydlig med förväntningar och krav, samtidigt som du lyssnar in och är lyhörd i dialogen med dina medarbetare och din omgivning. Du är inkluderande och har förmågan att motivera och samordna personal för att nå gemensamma mål. Som chef har du en helhetssyn som tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är en relationell och utvecklingsinriktad ledare som bygger ditt ledarskap utifrån förtroende och tillit samt är närvarande och effektiv i det dagliga arbetet. Som chef är du stabil och har en förmåga att vara lugn, och kontrollerad även i stressade lägen. Du har förmåga att arbeta självständigt och strukturerat.
Det är viktigt att du har en förståelse för skolans pedagogiska uppdrag, med elevens utveckling i centrum och att servicefunktionerna ytterst handlar om att underlätta för undervisning och lärande.
Du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du har ett flexibelt och lösningsinriktat förhållningssätt och bidrar med positiv energi
Vi söker dig som har:
Högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi, annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper du fått genom arbetslivserfarenhet.
Flerårig erfarenhet av att arbeta med budget och ekonomisk uppföljning.
Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete.
Erfarenhet av att ansvara för och leda en verksamhet..
Kunskap och förståelse för hur man leder och fattar beslut inom offentlig förvaltning.
Meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete som administrativ chef.
Erfarenhet avseende ansvar för drift, lokaler och skolkök.
Kunskap om skolans organisation och styrdokument.
Kunskap om administrativa system såsom Hypergene, Agresso, LISA-självservice och BER.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
