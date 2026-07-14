Administrativ chef till Apelgårdsskolan
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2026-07-14
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Ref: 20261393 Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Vill du vara en del av att skapa varje elevs bästa skola? Är du intresserad av administrativa processer? Nu har du chansen att söka tjänsten som administrativ chef på Apelgårdskolan.
Som administrativ chef på Apelgårdsskolan är tjänsten något tudelad där du leder du det administrativa arbetet och har ansvar för utvecklingsarbete samtidigt kräver tjänsten att du arbetar operativt med skolans administration. Du ansvarar för den systematiska fysiska arbetsmiljöarbete, IT-, fastighets- och myndighetsfrågor. Till arbetsuppgifterna har du medarbetare till hjälp i skoladministratör, vaktmästare som hjälper dig att uppnå de pedagogiska mål som är uppsatta för verksamheten.
Du ingår i skolans ledningsgrupp som idag består av rektor och två biträdande rektorer. Tjänstens huvuddel är att skapa förutsättningar för att alla på skolan ska kunna fokusera på det pedagogiska, där proaktivt arbete, veckobrev och liknande för en fungerande verksamhet.
Du är rektorn behjälplig med budget, inköp och facklig samverkan. Rektor leder med ett tillitsbaserat ledarskap, rektor förmedlar de ramar som uppdraget kräver och förväntar sig efter det leverans och resultat baserat på givna ramar.
I uppdraget ingår service och samverkan med bland annat andra förvaltningar, myndigheter, vårdnadshavare, elever, närsamhället och andra skolenheter.Kvalifikationer
Du som söker har en akademisk utbildning på minst 180 högskolepoäng med relevant inriktning. Tidigare erfarenhet av kvalificerade administrativa uppdrag är ett krav. Erfarenhet av att arbeta i IT-system är ett krav såsom Platina, Ekot, Edlevio och Unikum. Erfarenhet av att arbeta med ledarskap är meriterande och tidigare erfarenhet av att arbeta i pedagogisk verksamhet är ett krav. Har du gått något ledarutvecklingsprogram/utbildning och besitter du kunskap kring att arbeta i en politisk styrd organisation ser vi det som meriterande.
För att passa i tjänsten hos oss får du som söker energi av att befinna dig i en skolmiljö. Du trivs med att arbeta strukturerat, med planering och framförhållning. Du bidrar till att skapa rätt förutsättningar med noggrannhet för elever, medarbetare och kollegor. Du är målmedveten och har förmåga att hålla dig lugn och balanserad i stressiga situationer.
Vidare är du öppen och anpassningsbar då det kan uppstå oväntade situationer i tjänsten och använder ett situationsanpassat förhållningssätt. Ditt ledarskap och ditt förhållningsätt är transparent, ärligt som du samtidigt reflekterar över situationer och visar självmedvetenhet där styrkor och svagheter visar sig.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Välkommen till oss på Apelgårdsskolan! Vi är en F-9 skola med cirka 350 elever i nordvästra delen av Rosengård i anslutning till fina grönområden. På Apelgårdsskolan sätter vi ett stort fokus på samarbete och har höga förväntningar på varandra. Vi arbetar systematiskt tillsammans med ett målinriktat utvecklingsarbete där språkutvecklande ämnesundervisning, elevdelaktighet och samarbete mellan skola och omvärlden är något vi lägger vikt vid. Hos oss är ett kollaborativt lärande och ett kollegialt arbetssätt ett medel för att utveckla sig själv, kollegiet och eleverna. Vi arbetar också mycket med digitalisering och teknologi som vi ser är viktiga acceleratorer för lärandet. Apelgårdsskolan är en skola som gör skillnad, vi gör det tillsammans, alltid fokus på elevens lärande!
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://site201.reachmee.com/malmostad/malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261393". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Rektor
Anna Gullberg anna.gullberg@malmo.se +46708377154 Jobbnummer
10001978