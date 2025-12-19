Administrativ Chef
Innovation By Tom Bergkvist AB / Chefsjobb / Borlänge Visa alla chefsjobb i Borlänge
2025-12-19
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
Söker en person som skall leda och samordna administrativa processer kopplade till vår verksamhet inom import och export av lätta terrängfordon och översnöfordon.
Erfarenhet som administrativ chef är ett krav.
Personen ska huvudsakligen kunna Engelska i tal och skrift. Svenska är inget krav.
Erfarenhet och intresse av branschen är meriterande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@tradingtom.eu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Innovation By Tom Bergkvist AB
(org.nr 556886-3517) Arbetsplats
IBT AB Jobbnummer
9657884