Administrativ chef
Statens institutionsstyrelse / Chefsjobb
2025-08-14
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Rällsögården tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa. Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
Var med på vår förändringsresa. Befattningen som administrativ chef är en nyinrättad tjänst på våra institutioner runt om i Sverige. Den är ett led i att förstärka myndighetens förmåga att arbeta enhetligt, rättssäkert och effektivt och du blir en viktig del av SiS nya organisation.
Som administrativ chef har du övergripande ansvar för institutionens stödfunktioner så som institutionsövergripande HR-frågor, inklusive rekrytering och kompetensförsörjning, ekonomiadministration och redovisning, säkerhetsfrågor, kök, fastighetsfrågor, systemadministration samt övriga administrativa uppgifter. Du ingår i institutionens ledningsgrupp, där ni tillsammans arbetar med frågor som rör hela institutionen och där du ansvarar för frågor som rör institutionens alla stödfunktioner. Du stöttar institutionschefen i den institutionsövergripande planeringen av stödfunktionernas aktiviteter. Till din hjälp har du en grupp medarbetare bland annat HR- generalist, administratörer, ekonomiassistent, kockar och fastighetstekniker. Chefsberedskap ingår i tjänsten.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som administrativ chef har du en helhetssyn och en god förmåga att ta hänsyn till verksamhetens bästa i ditt agerande och i dina beslut. Du är bra på att arbeta mot mål och fokuserar på resultat. Du samarbetar bra med andra och är lyhörd i din kommunikation.
Du ska också ha:
• Akademisk examen med inriktning mot samhälls- och beteendevetenskap eller annan relevant utbildning. (180 hp)
• Dokumenterad aktuell chefserfarenhet med verksamhets-, budget- och personalansvar.
• Flerårig bred erfarenhet av arbete med administrativa frågor, HR-frågor och/eller ekonomi/budget-frågor.
• Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete på organisationsnivå.
• Erfarenhet av arbete i stödfunktion.
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete i statlig myndighet.
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt ledarskap
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2025-09-03.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
Enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-09-03
Statens institutionsstyrelse Kontakt
SACO-S
Sofie Hagsten Sofie.Hagsten2@stat-inst.se 010-453 58 96 Jobbnummer
9457718